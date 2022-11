Biden-Xi Jinping, la stretta di mano al G20: “Il mondo si aspetta che lavoriamo insieme”

“Come leader delle principali economie del mondo dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi”. Sono le parole del presidente Usa Joe Biden dopo la stretta di mano con Xi Jinping, arrivata dopo mesi concitati di trattative riservate e scontri aperti sulla Russia, alla vigilia del G20 di Bali.

“È un piacere incontrarti”, ha aggiunto il presidente americano che ha ribadito il concetto della competizione: “vale la pena assicurarsi che abbia dei limiti, che abbiamo regole chiare e che facciamo tutto il possibile per garantire che la competizione non diventi conflitto”.

Biden: “Determinato a comunicare con te e il governo”

“Io sono determinato a tenere aperte le linee di comunicazione tra te e me personalmente e tra i nostri governi, perché i nostri due Paesi hanno tante cose da affrontare e noi ne abbiamo l’opportunità”, ha continuato Biden.

Xi Jinping ha risposto che “attualmente le relazioni tra Cina e Stati Uniti si trovano in una situazione tale per cui tutti noi ce ne preoccupiamo molto, perché questo non è l’interesse fondamentale dei nostri due Paesi e dei nostri popoli e non è ciò che la comunità internazionale si spetta da noi”.

Xi: “Tracciare la strada giusta per le relazioni Usa e Cina”

“Il mondo si aspetta che Cina e Usa gestiscano le loro relazioni in modo appropriato. Il nostro incontro ha attirato l’attenzione del mondo, quindi dobbiamo lavorare con tutti i Paesi per dare maggiore speranza alla pace nel mondo, maggiore fiducia alla stabilità globale e forte impulso allo sviluppo comune”, ha continuato Xi.

“Come leader dei due principali Paesi dobbiamo tracciare la giusta rotta per le relazioni tra Usa e Cina. Dobbiamo trovare la giusta direzione per le relazioni bilaterali in futuro ed elevarle”.