Attenzione a queste applicazioni: prosciugati migliaia di conti

Ci sono dei malware pressoché invisibili che ci portano a conti totalmente prosciugati: alcune applicazioni sono davvero maligne

Bisogna prestare molta attenzione a ciò che scarichiamo da alcuni link non del tutto legali. È vero che alcune cose ci ingolosiscono a tal punto da non farci badare a possibili malware, ma alcuni di questi sono davvero rischiosi.

Da un punto di vista malware, i sistemi Android sono molto più a rischio rispetto a quelli iOs. Ci sono un’infinità di piccoli software dannosi che scarichiamo sul nostro telefono con tanta leggerezza e che autorizziamo ad infiltrarsi tra i nostri dati sensibili. Chi si nasconde dietro queste sottigliezze, non fa altro che cercare di colpire il maggior numero di utenti possibili senza che neppure se ne accorgano. Password, codici bancari e tanti altri dati vengono rubati per poterci sottrarre denaro.

Per distribuire malware, alcuni hacker utilizzano delle semplici applicazioni che vengono spacciate per legittime -promettendo grosse funzionalità- che una volta installate controllano l’intero dispositivo copiando tutti i dati salvati nella memoria, in cui spesso trovano codici d’accesso salvati fino a spedire le informazioni ai malintenzionati cui occorrerà un click per rubare tutto il nostro denaro.

La lista di tutte le applicazioni dannose: attenti alla truffa

Per andare sul sicuro ed evitare qualsiasi tipo di malware, basterà scaricare applicazioni che siano certificate sul PlayStore di Google, o sull’App Store di iOs. Chiaramente, i colossi sono sottoposti a costanti controlli, motivo per cui è difficile beccare applicazioni che nascondono malware. Tuttavia, ecco la lista di tutte le applicazioni che nascondono dei virus al loro interno: