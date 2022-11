WhatsApp, il trucco che trasforma i vocali lunghi in testo: tutti felici

Esiste su WhatsApp un trucco in grado di trasformare i vocali lunghi in testo. Farlo è semplicissimo: la novità che libera gli utenti.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp. Infatti adesso l’ultimo scoperto dagli utenti permette di trasformare i lunghissimi vocali in semplici messaggi di testo da leggere velocemente: come fare.

Sono tantissime le novità introdotte da WhatsApp anche durante questo 2022 e siamo solo alla fine del secondo mese dell’anno. Sull’applicazione però c’è una piaga che affligge milioni di utenti, che proprio non possono sopportare quei messaggi audio chilometrici e senza una fine. Il servizio di Meta era intervenuto introducendo le velocità 1,5x e 2x ai messaggi vocali. Però gli utenti hanno scoperto un metodo per evitare completamente di ascoltare questi lunghi audio.

Stiamo parlando di un tool in grado di trascrivere gli audio durante l’ascolto. Infatti lo si potrà ottenere scaricando un’applicazione gratuita chiamata ‘Transcriber‘. Come si apprende dal nome, l’app permette di trasformare gli audio in testo. Infatti una volta che riceverete l’audio potrete cliccare sull’icona condividi che vi permette di andare direttamente su Trascriber. Una volta qui l’applicazione trascriverà il vostro audio durante la riproduzione.

WhatsApp, il trucco per trovare tutti i contatti: come fare

Spesso capita di voler usare WhatsApp per mandare un messaggio a qualcuno, ma di accorgersi all’ultimo momento che quel numero, nella nostra rubrica, purtroppo non c’è. L’applicazione ad oggi ha sostituito in tutto e per tutto gli sms, sia perché permette di messaggiare in modo completamente gratuito, sia perché oltre al testo scritto ci consente di inviare foto, video, gif e audio. Questi strumenti sono comodissimi per sentire amici, colleghi e parenti. Esiste un modo per usare l’applicazione anche senza il numero di quella determinata persona salvato in rubrica.

Per farlo bisogna utilizzare un’applicazione esterna chiamata TrueCaller. Questa una volta installata (funziona sia per Android che per i telefono Apple) consente di cercare qualsiasi numero. Bisognerà solamente inserire e il nome e il cognome di chi cerchiamo. Ovviamente la nuova app è gratuita nella sua versione base, e quasi sicuramente riusciremo a trovare il numero di chi cerchiamo. Così poi da poterlo salvare in rubrica e usare su WhatsApp. L’app ha anche diversi strumenti premium che hanno il costo di 1,99 euro.