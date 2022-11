Stop al campionato: la funzione di DAZN per mettere in pausa l’abbonamento

L’emittente DAZN propone una funzione che farà felici i propri abbonati, soprattutto durante la lunga sosta dei campionati

Da oggi fino al 4 gennaio prossimo il campionato di Serie A, così come tutti gli altri tornei di calcio nazionali, si fermerà. Uno stop dovuto alla presenza inedita del Mondiale 2022 in Qatar, nel periodo autunnale.

In pratica i tifosi delle squadre italiane resteranno senza campionato e coppe internazionali per circa un mese e mezzo, visto che c’è anche la sosta per le festività natalizie di mezzo. Per fortuna l’emittente sportiva DAZN ha lanciato una funzione per evitare di far pagare l’abbonamento anche in questa sosta.

DAZN dallo scorso anno è la piattaforma on-demand che si è assicurata i diritti di trasmissione semi-esclusiva su tutta la Serie A e su altri campionati europei. Un palinsesto che rimarrà spoglio a livello di calcio giocato fino a gennaio proprio per l’arrivo dei Mondiali.

DAZN a sostegno dei propri abbonati: si potrà mettere in pausa l’abbonamento senza alcun costo

La suddetta funzione rappresenta la possibilità di mettere letteralmente in pausa un abbonamento, così da non continuare a pagare le mensilità, per un determinato lasso di tempo scelto dall’utente stesso.

In pratica da domani qualsiasi abbonato DAZN (tranne chi vanta l’offerta tramite TIM Vision o Sky) potrà mettere in pausa la propria sottoscrizione. Una sorta di stop che permetterà di non pagare altre mensilità, ma in quel lasso di tempo sarà impossibile accedere a qualsiasi contenuto trasmesso dall’emittente streaming.

Coloro che metteranno in pausa il proprio abbonamento, potranno poi cambiare la data di riattivazione dello stesso in maniera autonoma, selezionandola nell’area “Il mio Account”. Una volta riattivato, l’abbonamento a DAZN si rinnoverà automaticamente ogni mese, salvo una disdetta in qualsiasi momento.

Come anticipato, tale opzione di stop dell’abbonamento temporaneo non è però fattibile per coloro che fruiscono di DAZN tramite offerte di terzi, come gli abbonamenti a TIM Vision o Sky TV. E lo stesso vale per chi ha attivato l’acount con codici e sconti prepagati. Lo può fare invece chi ha attivato il tutto tramite offerte promozionali.