Serie A, l’allenatore rischia grosso: esonero ad un passo, pronto il sostituto

L’allenatore rischia di pagare i risultati insoddisfacenti della sua squadra. Il club è pronto a sostituirlo e ha già individuato il sostituto

Oggi, domenica 13 novembre, si giocherà l’ultimissima tornata di partite di Serie A per l’anno solare 2022. Il campionato infatti si fermerà per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar, che partiranno ufficialmente tra una settimana.

Nonostante la lunga pausa (si ripartirà in campionato ad inizio gennaio) i club italiani dovranno fare valutazioni importanti riguardo a cosa cambiare nelle rispettive rose, anche nella gestione delle risorse tecniche.

In tal senso si legge il forte rischio di un esonero in panchina per un allenatore, molto stimato per il gioco e le idee proposte, che però potrebbe pagare gli scarsi risultati recenti. Si tratta di Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese.

Alvini ormai in discussione: la Cremonese potrebbe puntare su l’ex Empoli

Alvini in questa stagione è un debuttante come tecnico di Serie A. Prima della chiamata della Cremonese infatti aveva guidato soltanto squadre delle serie inferiori, come Reggiana, Perugia o Albinoleffe.

Il club lombardo, neopromosso in massima serie quest’anno, ha puntato a sorpresa sulle idee e sulla crescita di questo bravo allenatore. Ma la scelta non sta pagando: in 15 partite la Cremonese non ha ancora mai ottenuto una vittoria in campionato, seppur fermando squadre pericolose come Atalanta, Udinese e Milan.

Alvini, dopo il brutto k.o. di Empoli, è a forte rischio esonero. In queste ore la dirigenza della Cremonese, guidata dallo storico dirigente Ariedo Braida, prenderà una decisione. I grigiorossi hanno già il nome forte per sostituirlo, un tecnico che viene anche lui da Empoli e che propone un gioco non dissimile da quello di Alvini.

Si tratta di Aurelio Andreazzoli, allenatore toscano di grande esperienza, anche lui vate del 4-3-1-2 come modulo tattico di base, lo stesso che la Cremonese propone da inizio stagione.

Non solo Andreazzoli. Nella short-list della dirigenza cremonese vi sono anche altri due nomi noti: Davide Ballardini e Beppe Iachini, altri allenatori di grande esperienza, famosi per essere considerati dei veri e propri traghettatori alla caccia della salvezza. Va ricordato come la Cremonese ad oggi sia terz’ultima in classifica a quota 7 punti, con ben tre punti di ritardo dallo Spezia.