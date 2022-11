Raimondo Todaro, l’ansia lo aveva stremato : “Passavo la notte guardando il soffitto” – VIDEO

Raimondo Todaro ha ripercorso un momento molto difficile del suo passato, quando l’ansia era arrivata a togliergli addirittura il sonno. Ecco cosa stava facendo il professore di Amici e come lo ha superato.

Sembrerebbe impossibile che un campione della danza come Raimondo Todaro, che ha vinto ben 18 volte il campionato italiano nelle discipline standard, latino americano o combinato, possa avere paura di qualcosa. Eppure, è stato lo stesso professore di Amici a rivelare a Lorella Cuccarini che per settimane praticamente aveva perso il sonno dall’ansia.

Si potrebbe dire che Raimondo Todaro e la danza siano una cosa sola. I suoi genitori erano appassionati di ballo, e spesso andavano nelle balere della zona di Castelnuovo del Garda. Quando iniziarono anche a prendere lezioni, l’insegnante propose di avviare alla danza anche ai loro due figli. All’epoca, Raimondo Todaro aveva cinque anni e mezzo.

“Milly Carlucci per me è una mamma, e lei lo sa”

A nove anni Raimondo Todaro vinse il primo campionato. In parallelo con la passione per il calcio ed il gioco nel ruolo di terzino arrivò l’esperienza a Ballando con le Stelle davvero per caso. Il fratello si era iscritto al provino, e gli chiese di accompagnarlo. Curiosamente, fu proprio Raimondo a passare le selezioni, ed il fratello tornò a casa.

I due fratelli Todaro hanno aperto insieme una scuola di danza vicino Catania. Dal momento che Raimondo lavora in televisione, oggi è Salvatore a prendersi cura più da vicino della loro azienda. Sia a Ballando con le Stelle che ad Amici, Raimondo si è sempre sentito a casa sua, e gli dispiace per come si sia interrotto il rapporto con Milly Carlucci.

Raimondo Todaro, nessuno lo avrebbe mai detto: l’ansia da l’esibizione

Anche Maria De Filippi è come una mamma per Raimondo Todaro. Il ballerino ricorda con affetto quando si separò per diversi mesi da Francesca Tocca. La conduttrice Mediaset fu l’unica a chiamarlo ogni giorno per circa due ore. Lo convocò anche nel suo ufficio insieme alla Tocca per fare quello che Todaro ha definito “una puntata a tre di C’è posta per te“.

Il vero incubo per Raimondo Todaro fu la partecipazione al programma Tale e Quale: dover cantare lo gettava in uno stato di ansia ingovernabile. In quel momento aveva capito cosa significava non riuscire a dormire. Francesca ogni tanto si svegliava chiedendogli di riposarsi un po’, ma la paura dell’esibizione gli faceva venire la voglia di scappare.

Ecco l’intervista integrale concessa da Raimondo Todaro a Lorella Cuccarini:

Qui sotto, invece, la presentazione dell’intervista a Raimondo Todaro di Lorella Cuccarini: