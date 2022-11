Paola Barale, furia in diretta: “Forse è meglio che non dici più nulla”. Clamoroso sfogo della showgirl che non ha gradito una critica

Ancora prima di cominciare la sua avventura a Ballando con le Stelle, un sì arrivato dopo anni di corteggiamento, Paola Barale aveva messo le mani avanti. Nonostante il suo passato da showgirl non è mai stata una ballerina e non lo è diventata adesso. Così non stupisce la sua eliminazione, ma oggi non fa notizia per quello.

Paola e Roly Malden, il suo partner nello show di Rai 1, sono finiti fuori al ballottaggio finale lasciando spazio a Iva Zanicchi che è riuscita a batterli, ma avranno la possibilità di essere recuperati. Difficile però, perché le premesse non sono buone e il feeling tra i due è ai minimi storici.

Lo abbiamo capito oggi, quando la Barale è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Molti hanno notato che l’affiatamento della coppia ha fatto fatica a decollare e questo poi si vedeva chiaramente il sabato sera quando si esibivano durante la diretta: per verificare se fosse vero, la Venier ha chiamato anche il ballerino cubano ma non si aspettava che il siparietto avrebbe preso una piega polemica.

Paola Barale, furia in diretta: quella critica che non le è piaciuta

Perché Paola Barale, prima della telefonata, aveva confermato di essere rimasta delusa dal finale perché quel programma la divertiva e poi si era anche impegnata molto. Era solo dispiaciuta per non essere riuscita a mostrare tutte le sue potenzialità. Il suo partner però la pensa diversamente: “Certo, lei è brava, ma ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine. Però, ripeto, è brava”.

Una frase che ha aperto un mondo e lei si è arrabbiata: “Forse è meglio che non dici più nulla, perché se parli così… Ok, va bene, sono più lenta degli altri”. Lui ha provato ad articolare il suo pensiero, ma la sostanza è rimasta la stessa: secondo Roly, hanno fatto fatica perché la Barale non è riuscita ad imparare abbastanza in fretta e ad applicare i suoi insegnamenti.

Una coppia scoppiata, quindi, ma soprattutto bocciata dal pubblico perché alla fine ha deciso il televoto. E forse saranno contente le costumiste della Rai, sempre che sia vero quello che ha sussurrato il settimanale ‘Oggi’. Paola si è fatta seguire da uno stylist personale e “si mormora che la sartoria del programma sia assai sotto pressione per le richieste di quest’ultimo. E che sia costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl”.