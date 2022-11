Meteo, tornano le piogge sulla penisola italiana: dove colpiranno

La situazione meteo sulla penisola italiana è destianta a peggiorare nelle prossime ore. Infatti torneranno le piogge intense: ecco dove.

Il meteo italiano è pronto ad essere investito nuovamente dalle piogge, dopo un periodo di caldo anomalo che ha caratterizzato questa seconda settimana di novembre. A causare il tutto ci penserà un vertice retrogrado: cosa sta succedendo.

Durante questo fine settimana il tempo sull’Italia varierà a causa del transito di una goccia fredda destinata ad attraversare, in moto retrogrado, la penisola. Quindi sembra giunto l’epilogo di questa anomala fase anticiclonica. Proprio a cavallo del weekend assisteremo ad un cambiamento improvviso. Un freddo vortice ciclonico dai vicini Balcani provocherà, durante le ore serali, alcune precipitazioni che assumeranno anche carattere temporalesco. Infatti queste precipitazioni andranno a colpire soprattutto il Sud Italia.

Ad accompagnare il tutto ci penseranno venti freddi orientali e dunque da un generalizzato calo delle temperature. Durante la notte tra Sabato e Domenica il vortice si sposterà via via verso le regioni del Centro. Nelle successive 24 ore invece avremo un’atmosfera nettamente più autunnale rispetto a quella degli ultimi tempi, quanto meno su molte regioni. Ancora una volta delle piogge frequenti interesseranno principalmente le regioni meridionali. Scopriamo quindi cosa succederà durante questa domenica.

Meteo, tornano le piogge: tutte le previsioni

Nel corso di questa giornata avremo sole offuscato sulle regioni settentrionali, ma al mattino saranno anche presenti banchi di nebbia su buona parte della Val Padana, specie centro-orientale, in diradamento. In serata però nubi più compatte raggiungeranno l’Adriatico dando luogo a qualche piovasco sull’Abruzzo meridionale. Maggiore nuvolosità invece al Sud già dal mattino con qualche pioggia in arrivo su Puglia, Lucania, Campania interna e Sicilia. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una mattinata caratterizzata dal cielo prevalentemente nuvoloso, specialmente tra pomeriggio e sera. Inoltre maggiori addensamenti copriranno Emilia-Romagna ed estremo Nordest. Qui infatti si abbatteranno dei locali piovaschi. Le temperature risulteranno in leggero calo, con massime che oscilleranno dai 13 ai 17 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione molto nuvolosa con piogge e rovesci che condizioneranno le prime ore della giornata sul versante adriatico. Torna invece a cadere la neve sulle vette dell’Appennino. I valori termici risulteranno in lieve calo, con massime che andranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un cielo nuvoloso con piogge e rovesci fino a sera pronti a colpire su Molise, Puglia, Lucania e Calabria. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 15 ai 21 gradi.