“Harry e Meghan vivono come dei poveri”: stroncatura terribile per i Sussex

Harry e Meghan letteralmente messi in ridicolo dalla nota giornalista, che svela alcuni dettagli sullo stile di vita della famosissima coppia

Harry e Meghan sono la coppia più chiacchierata da mesi, a livello internazionale, del mondo del gossip. La stampa sia britannica che quella statunitense si interessano spesso agli intrecci fra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale inglese.

Come è noto, Harry ha deciso di allontanarsi quasi definitivamente dalla royal family, tagliando i ponti istituzionali con la monarchia britannica e restando in rapporti ‘consueti’ solo con il padre Carlo III.

I Sussex vivono ormai da tempo in California assieme ai loro due figli. Una scelta assolutamente personale e rispettabile. Ma c’è chi continua a stroncare le decisioni della vita privata di Harry e Meghan.

Tina Brown ancora contro Harry e Meghan: frecciate dirette sul loro stile di vita

A scagliarsi in maniera severa contro i duchi di Sussex è stata nuovamente la giornalista Tina Brown, storica penna britannica che ha diretto magazine e giornali importanti come Vanity Fair o il New Yorker.

La Brown di recente ha rivelato che Harry Windsor e Meghan Markle avrebbero uno stile di vita poco in linea con le loro origini nobili, soprattutto per quanto riguarda il principe inglese. Addirittura sono stati considerati “i poveri di Hollywood“, per colpa di un patrimonio poco esaltante.

Harry e Meghan, secondo stime recenti, vanterebbero 22 milioni di dollari di patrimonio di coppia. Una cifra enorme per chiunque, ma non per i vip che popolano Montecito, la zona lussuosa a nord di Los Angeles. Basti pensare che la famosissima conduttrice Oprah Winfrey (molto amica della coppia) ha un conto in banca da circa 2,5 miliardi di dollari.

Tina Brown ha anche criticato la proprietà terrena acquisita da Harry e Meghan. I Sussex vivono in un umile cottage a Montecito, mentre tutti i ricconi della zona vantano ville lussuose e spaziosissime. Per questo motivo la coppia starebbe pensando di trasferirsi ad Hope Ranch, esclusivo quartiere di Santa Barbara.

Una zona in cui vive anche Elon Musk, l’ultra miliardario imprenditore di Space X. In questo senso la Brown lancia una provocazione clamorosa: “Forse Meghan cerca qualcosa di più che una nuova casa. Elon Musk è ancora single. Non aggiungo altro…”