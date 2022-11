GF Vip 7, notizia esplosiva: tutto confermato, telespettatori euforici

Novità importante e davvero positiva per gli appassionati del GF Vip 7. Il programma di Alfonso Signorini ha ricevuto una conferma super

Il programma televisivo del momento sulle reti Mediaset è certamente il Grande Fratello Vip 7. Ovvero la settima edizione del reality show di Canale 5, che mette in correlazione diversi personaggi noti all’interno della Casa.

Ogni settimana lo show di Alfonso Signorini fa parlare di sé, visto che nelle due puntate settimanali, quella del lunedì e del giovedì sera, accadono colpi di scena di ogni genere, oltre ai resoconti di ciò che combinano nel privato i vipponi.

Il GF Vip 7 però, a prescindere dai propri contenuti settimanali, ha ricevuto un’ottima notizia che riguarda il palinsesto di Canale 5. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha confermato infatti che il reality si protrarrà ancora per molti mesi.

Il GF Vip 7 non si ferma: ecco quando terminerà il reality show di Canale 5

L’ultima puntata del GF Vip 7 inizialmente, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2022-2023, era prevista per fine dicembre. Una scadenza quasi naturale, in linea con le vecchie edizioni del reality che avevano durate intorno ai 100 giorni.

Ma come accaduto lo scorso anno, Alfonso Signorini ed i suoi vipponi terranno compagnia al pubblico italiano ancora a lungo. Prolungata ufficialmente la durata del GF Vip 7, che supererà persino il record di continuità dello scorso anno e dell’ultima edizione.

Secondo le indiscrezioni recenti, l’ultima puntata del GF Vip, ovvero quella che incoronerà il vincitore della settima edizione, avverrà non prima di aprile 2023. Dunque proroga di 4 mesi per il reality di Mediaset, che giungerà così a circa 220 giorni di durata, pari a quasi sette mesi continuativi di programma.

Un record assoluto per il GF Vip, che supererà i 6 mesi di durata dell’edizione 2021-2022. Una trovata che farà certamente felice Alfonso Signorini ed i suoi opinionisti, così come il pubblico più affezionato a questo tipo di programma.

Intanto in queste settimane, almeno fino a gennaio, diminuirà l’appuntamento settimanale live con il GF Vip 7. Infatti Mediaset ha deciso di mandare in onda solo la puntata in diretta del lunedì sera, visto l’avvio dei Mondiali di calcio sulla Rai ed il rischio di sconfitte clamorose a colpi di auditel.