Can Yaman, l’allarme dei fan: l’attore è scomparso? Cosa sta succedendo

Can Yaman è scomparso? Gli ammiratori dell’attore turco hanno lanciato l’allarme dopo che, nonostante ci fossero alcuni avvenimenti molto importanti, il protagonista di Viola come il mare non ha più comunicato con i suoi fan.

Soprattutto in Italia, Can Yaman ha una schiera di ammiratori davvero affezionati, capaci di passare tutta la notte sotto il suo appartamento in attesa che scenda per farsi una foto ed un autografo. Già da quando Viola come il mare era andata in onda su Canale 5, però, l’attore turco era volato a Budapest per la sua nuova esperienza professionale.

Can Yaman, infatti, dovrebbe essere protagonista di El Turco, una produzione Disney+ che potrebbe finalmente lanciarlo sul palcoscenico internazionale. Sembrerebbe che quest’esperienza lo stia tenendo davvero impegnato. A differenza dei suoi colleghi, infatti, non è intervenuto neanche sui social per l’ultima puntata di Viola come il mare.

Che fine ha fatto Can Yaman? I suoi ultimi messaggi

L’assenza dal web di Can Yaman è davvero un peccato, dal momento che il suo pubblico ha realizzato su Instagram oltre 70.000 milioni di post dedicati a Viola come il mare. Su Instagram sono stati 300.000 circa e su Twitter 50.000 messaggi avevano l’hashtag della fiction Mediaset. Nel frattempo, però, si è mostrato dalla sua camera di albergo.

Il messaggio pubblicato è stato considerato da molti davvero criptico. L’attore si mostra di spalle mentre guarda dalla finestra, e commenta: “La mia prigione”. La preoccupazione dei fan nei confronti del loro beniamino è dunque lecita, tenendo anche presente che l’8 novembre l’attore ha compiuto 33 anni, ma neanche allora si è fatto vedere.

Il gesto commovente di un ammiratore su YouTube: la lettera all’attore

Secondo quando racconta l’esperto di gossip Alessandro Rosica, l’attore non avrebbe nessun problema. Passerebbe i momenti liberi con gli amici e sarebbe molto tranquillo. I fan, ovviamente, sono in fibrillazione da quando Can Yaman è scomparso. Ecco dunque che un fan ha deciso di leggere una lettera per il divo turco su YouTube.

C’è ovviamente preoccupazione che gli sia successo qualcosa, e quindi viene ribadito che si vorrebbe soltanto sapere come sta. Una domanda banale, che però quando ci si sente giù diventa molto importante. Rimane intanto un mistero il motivo per cui neanche la sua addetta stampa stia aggiornando il profilo dell’attore.

Ecco l’ultimo avvistamento ufficiale di Can Yaman in un centro di fisioterapia di Budapest: