Brutte notizie per i video-giocatori: la Play Station fa lievitare la bolletta della luce

Quanto consuma a livello energetico la Play Station? Non poco, secondo le stime degli esperti che danno questi consigli per risparmiare

In questo periodo molto complicato per le famiglie italiane, è opportuno per chiunque fare attenzione riguardo ai consumi di energia elettrica. Bisogna agire in questi mesi con più oculatezza per evitare bollette della luce ai massimi storici.

I consigli degli esperti sono chiari: nelle vostre case vanno tenuti staccati dalla corrente il più possibile tutti i dispositivi elettronici che possono consumare un tot di kilowatt esagerati, veri e propri responsabili poi dell’aumento del costo della luce.

Oggi facciamo chiarezza sui consumi di uno strumento molto amato dai giovani, un passatempo che da qualche tempo è diventato anche metodo di lavoro. Ovvero la Play Station, la nota consolle prodotta da Sony che rappresenta una passione totale per i video-giocatori di tutto il mondo.

Quanto consuma una Play Station? Differenze tra il modello 4 ed il nuovissimo 5

Tantissimi gli utenti nel mondo che quotidianamente si sollazzano giocando alla Play Station, vista l’offerta enorme del dispositivo elettronico. Videogiochi di guerra, di strategia, di sport e tanto altro, a disposizione di chiunque.

Ma quanto consuma una Play Station in termini energetici? Vi è intanto una leggera differenza tra la vecchia edizione, la numero 4, e la nuovissima quinta generazione della consolle targata Sony.

La prima, dunque la Play Station 4, è una delle consolle più annose dal punto di vista dei consumi alla corrente. Ad esempio la PS4 Slim consuma decisamente meno della versione Pro, 70-80 Watt contro 140-150 Watt.

Anche in versione riposo la Play Station consuma, seppur con numeri inferiori. In questo caso ad incidere sui consumi saranno anche le impostazioni che abbiamo selezionato come ad esempio la carica dei controller, la connessione alla rete internet, il download di aggiornamenti ed altro.

Consumi alle stelle invece per la versione 5 della Play Station, in commercio dal 2020. Le nuove tecnologie, le modalità innovative ed i servizi accelerati ovviamente incidono anche sulla questione energetica: stando a quanto scritto nella scheda tecnica ufficiale di PlayStation 5, Sony dichiara consumi fino a 350 W per il modello base, e fino a 340 W per la Digital Edition.

Per limitare tutti questi consumi si consigliano ai video-giocatori alcune accortezze. Spegnere completamente la PS dopo aver smesso di utilizzarla e volendo staccarla direttamente dalla corrente. Inoltre va impostato lo spegnimento automatico dopo tot. ore di utilizzo, così da evitare lo stand-by dell’apparecchio.