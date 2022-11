Black Friday 2022, attenzione a queste truffe: arrivano direttamente da Whatsapp

WhatsApp è sempre soggetto a messaggi truffa, adesso che c’è il Black Friday non fa altro che aumentare il pericolo

L’applicazione di messaggistica è molto soggetta a messaggi truffa che spesso e volentieri risucchiano denaro dai nostri conti senza che neppure ce ne rendiamo conto. Attenzione adesso che è un mese particolare per gli acquisti.

Riconoscere le truffe su WhatsApp è, ormai, un gioco da ragazzi. Molto spesso, infatti, messaggi contenenti le truffe sono accompagnate da link in allegato su cui si consiglia di cliccare per poter accedere a qualcosa che sembra molto vantaggioso. Uno molto usato è tipo: “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi”. Cliccando sul link, si arriva ad un sito che propone una serie di pacchi regalo da scartare per scoprire se avete vinto o meno. Ovviamente, la vittoria è assicurata.

Dopo aver vinto il premio, spesso un iPhone, il sito chiede di inoltrare il messaggio a 20 contatti WhatsApp per poter ricevere il premio, di questo passo la catena non si spezza, ma si alimenta e fa cadere quante più persone possibili nella trappola. Come fare per farsi recapitare il regalo? E qui casca l’asino fino a farci rubare i soldi in banca.

WhatsApp e Black Friday: attenzione ai messaggi truffa

È ovvio che, una volta saputo di aver vinto, c’è la necessità di farsi recapitare i prodotti a casa. Per farlo, questi tipo di link chiedono di inserire tutti i dati necessari per poter pagare soltanto 1,95 che serviranno per la spedizione dell’articolo vinto. Vien da sé che si tratta di una truffa e, oltre a non ricevere niente, tutti i nostri risparmi saranno completamente prosciugati. Non importa quanto vi fidiate della persona che vi ha mandato il messaggio, avere un occhio di riguardo ed essere diffidenti fa sempre bene.

Ovviamente non esiste alcuna promozione Amazon che prevede regali per il Black Friday, pertanto è meglio diffidare da eventuali messaggi che promettono grosse cose. È vero che in occasione dell’evento, Amazon metterà in sconto tantissimi prodotti, ma quando arrivano questi messaggi sarà meglio cestinarli e avvisare tutti i conoscenti della truffa.