Anticipazioni Beautiful, Hope nasconde un segreto: Liam è furioso

Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope tornerà a casa da Liam con un segreto troppo grande: tutte le anticipazioni

I Lope stanno vivendo un momento molto concitato della loro vita e di mezzo c’è anche Thomas. Quando Hope torna a casa con un enorme segreto, Liam avverte un’aria pesante che lui stesso sta creando per il suo fastidio.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che le cose per i Lope non procedono al meglio. Tutto ha inizio quando Liam decide di non presentarsi alla sfilata -che ha un gran sucesso- della Hope for the Future. Lo Spencer lascerà campo libero al suo rivale in amore, nonché ex fidanzato della Logan, Thomas che è convinto che l’assenza all’evento di Liam possa avergli fatto guadagnare dei punti.

Il Forrester sarà fermamente convinto dei suoi passi in avanti a tal punto da cercare di baciare Hope. Quest’ultima si scosterà immediatamente e, sorpresa, correrà a casa da Liam, seppur mantenendo il segreto per quieto vivere. La Logan, infatti, decide di non rivelare niente allo Spencer, seppure molto infastidita dal suo atteggiamento.

Liam è su tutte le furie: Thomas va fatto fuori. Tutte le anticipazioni di Beautiful

Thomas e Hope passeranno tanto tempo insieme, non solo a causa di Douglas, ma soprattuto per il loro lavoro che li tiene sempre a stretto contatto. Questo porterà Liam a spazientirsi particolarmente: non riesce a tollerare che sua moglie sia sempre in compagnia del suo ex marito, ancor più dopo ciò che ha fatto alla loro famiglia e non riuscirà a raccapezzarsi di come Hope non capisca il pericolo che corre. Quando deciderà di non presenziare alla sfilata Hope for the Future, Liam non sa di mettere a dura prova il suo stesso matrimonio e di lasciare campo libero al suo rivale in amore.

Hope ne soffrirà tantissimo, ma in questo clima di festa che vede un gran successo per la Logan, ci sarà un riavvicinamento molto pericoloso con Thomas. A casa a rincuorare lo Spencer e convincerlo di aver fatto la scelta giusta ci sono suo padre, Wyatt e Brooke.