WhatsApp, svolta assurda nei gruppi: cambia il modo di chattare

Una svolta assurda è pronta a rendere tutti i gruppi di WhatsApp più silenziosi. Arriva l’ultimo aggiornamento che accontenta l’utenza.

Non finiscono mai le novità su WhatsApp, con gli sviluppatori che adesso hanno in mente un nuovo update per rendere più gradevoli le chat di gruppo. Infatti adesso cambia il modo di chattare: cosa sta succedendo.

Meta in queste ore sta escogitando un aggiornamento nel tentativo di rendere le chat di gruppo di WhatsApp meno fastidiose. Infatti l’azienda ha deciso di introdurre il il silenziamento automatico delle notifiche provenienti dai gruppi. L’idea è proprio quella di limitare il fastidio di ricevere numerose notifiche da gruppi nel quale siamo stati aggiunti senza la nostra volontà. Meta ha finalmente accolto una richiesta a lungo fatta dai suoi utenti.

Questa caratteristica infatti andrà ad interessare tutti i gruppi di cui facciamo parte ma solo quelli con un elevato numero di partecipanti: oltre 256 membri. Per tutti i gruppi sotto questa soglia sarà invece necessario, come avviene tuttora, intervenire in maniera autonoma. Inoltre in queste settimane l’applicazione sta studiando un modo per ampliare il bacino massimo di utenza dei gruppi a 1024 utenti. Allo stato attuale delle cose l’aggiornamento è in fase di rilascio e non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

WhatsApp, non si potrà più fare: l’ultima grande novità

WhatsApp nelle ultime ore ha sottoposto al TestFlight beta Program la versione Beta numero 22.21.0.71 per iOS. Nella giornata di ieri il servizio di messaggistica di Meta ha deciso di sperimentare le nuove funzioni anche per la Beta di Android, trovando il consenso di milioni di utenti. Così l’applicazione ha deciso di sperimentare una funzione a lungo richiesta. Questo nuovo strumento permette quindi di non fare gli screenshot alle foto visualizzabili una sola volta.

Il servizio di messaggistica istantanea quindi finalmente vuole proteggere questo tipo di immagini, dando anche un senso alla nuova funzione introdotta diversi mesi fa. Inoltre gli utenti potranno stare tranquilli visto che l’applicazione bloccherà anche la registrazione dello schermo nel caso in cui vengono visualizzate questo tipo di foto. In rete sono anche spuntati i primi screenshot riguardanti questo accorgimeto adottato da WhatsApp.