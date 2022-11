Wanda Nara nella bufera: i suoi vicini di Milano pronti a farle causa

Cos’ha combinato Wanda Nara per far arrabbiare così tanto i suoi vicini di casa a Milano? Presto il Tribunale aspetterà la manager

Nonostante il trasferimento a Parigi, la famiglia di Icardi ha tenuto la proprietà di Milano, quella acquistata quando il fuoriclasse argentino era in forza all’Inter. Proprio quell’immobile sta creando non pochi problemi alla famiglia.

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno lasciato un pezzo di cuore a Milano, nonché una meravigliosa proprietà con vista stadio Meazza. La famiglia è molto orgogliosa del loro acquisto, posto in cui tornano ogni volta che gli è concesso dai vari impegni lavorativi. Tuttavia, negli anni milanesi, la coppia avrebbe commesso un illecito.

Come riportato da Repubblica, infatti, nel 2018 la coppia avrebbe ordinato la costruzione di una struttura che chiudesse uno dei terrazzi del suo appartamento, al penultimo e l’ultimo piano del condominio, peccato che tutto questo fosse abusivo. Questa veranda è costata a tutto il condominio 17 milioni di euro, che sono esattamente quelli che hanno perso nella possibilità della riqualifica dello stesso. Infatti, a causa di quest’abuso, il condominio non ha potuto sfruttare il Superbonus 110%.

Condomini contro Wanda Nara: presto finiranno in Tribunale?

Per Wanda Nara non si può dire sia un periodo semplice e felice. Da un lato le vicende amorose che la vedono protagonista insieme a Mauro Icardi – i due stanno ancora insieme?- dall’altro questioni legali che potrebbero portarla in Tribunale. Da Milano fanno sapere di essere iracondi contro la manager che ha impedito tutti i condomini di poter apportare una riqualificazione dell’intero palazzo di riferimento. Una delegazione di essi si è rivolta ad un noto studio legale di Milano per iniziare una causa per danni. Ben 4 anni fa, il Comune di Milano ha rilevato ben due interventi irregolari a carico di Icardi e Wanda Nara, uno soltanto gli è stato ‘abbonato’ perché appartenente del vecchio proprietario.

Una volta consultata l’Agenzia delle Entrate per la richiesta del Superbonus 110% è emerso il fattaccio e, nonostante Wanda Nara abbia provveduto a far smantellare la veranda, ormai l’agevolazione era persa per i condomini che pensano ad una causa civile nei suoi confronti.