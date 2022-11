Serie A addio, Dazn in crisi: arriva la proposta che cambia tutto. Sta per succedere una rivoluzione epocale per il calcio in Italia

Non era mai successo che un campionato di calcio dovesse rimanere fermo così a lungo per lasciare spazio ai Mondiali, almeno nell’era moderna. Invece la Serie A, così come tutto il resto, dal 14 novembre sarà in ghiaccio per un mese e mezzo e tutti si dovranno adeguare. Compresa Dazn che ha l’esclusiva in Italia.

Una mazzata vera per la tv in streaming che a differenza di Sky non ha molti altri contenuti rispetto al calcio. I Mondiali 2022 in Italia saranno trasmessi in esclusiva dalla Rai, senza possibilità di avere immagini per gli altri. E così Dazn dovrà cercare di fidelizzare i suoi clienti (anche se è possibile mettere in stand by il proprio abbonamento) con altri contenuti.

Come spiega TvBlog, si affiderà a proposte alternative. Comincerà un nuovo programma, Night Cup, condotto da Stefano Borghi che commenterà ogni sera i risultati delle gare della Coppa del mondo. Lo stesso Borghi dal 18 novembre condurrà Assenzio, dedicato a calciatori ‘fuori dagli schermi’, come Adriano e Caniggia, Matthäus e Lentini.

Ma arriveranno anche due nuovi docufilm. Il primo è Maradona: The Fall e ,l’altro Green Lions, uno dedicato alla controversa sospensione del capitano argentino durante i Mondiali 1994 negli Stati Uniti e l’altro alla leggenda della nazionale del Camerun a Italia ’90. Infine continuerà Dazn Heroes e soprattutto saranno trasmesse alcune amichevoli. Come quella della Roma contro il il Nagoya Grampus il 25 novembre e lo Yokohama Marinos il 28 novembre.

Serie A addio, Dazn in crisi: c’è una nuova promozione interessante in ballo

Intanto è partita da poco la campagna ‘Porta un amico in DAZN‘, lanciata da TIM per i suoi clienti TIMVision. Tutti quelli che sono clienti TIMVision Calcio e Sport Gold avranno in regalo un codice promozionale da inoltrare ad un amico che potrà quindi attivare l’abbonamento Standard direttamente con DAZN. E il nuovo cliente TIMVision Calcio e Sport avrà i primi 3 mesi offerti da DAZN. Il prezzo salirà a poi 19,99 euro al mese per i 6 mesi successivi per diventare definitivamente di 29,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Con il piano DAZN Standard è possibile registrare fino a 2 dispositivi alla volta con visione dei contenuti in contemporanea su altrettanti dispositivi, solo se entrambi risulteranno connessi alla stessa rete internet dell’abitazione. Invece il singolo dispositivo potrà invece essere utilizzato ovunque.

Per poter usufruire della promozione, però, sarà necessario che il cliente che ha già TIMVision e fornisce il codice mantenga l’offerta con TIM. in caso contrario infatti l’amico al cui verrà fornito il voucher perderà il diritto alla promozione, a decorrere dalla stessa data.