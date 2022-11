Meghan Markle continua a farlo anche se ha lasciato la Royal Family: è polemica – FOTO

In maniera del tutto inaspettata è emerso un dettaglio molto importante: Meghan Markle continua ancora ad utilizzare qualcosa che apparterrebbe al suo ruolo nella Royal Family inglese, lasciato a fine marzo 2020.

Il curriculum professionale di Meghan Markle è molto più variegato di quanto ci si possa aspettare. In molti la ricordano per il suo ruolo nella celebre serie americana Suits, o perchè ha fatto la valletta nel programma dell’NBC Deal or no deal. In realtà, la moglie di Harry ha una doppia laurea in letteratura e relazioni internazionali.

Ha raccontato a Marie Claire di aver lavorato all’ambasciata degli Stati Uniti in Argentina. In quel periodo era convinta che nella sua vita si sarebbe realizzata nel mondo della politica. Aveva anche aperto un blog nominato The Tig in onore del vino rosso italiano Tignanello: l’esperienza si concluse dopo circa un anno di frequentazione con il principe Harry.

Meghan Markle, la passione che non ti aspetti

Meghan ha raccontato di aver lavorato anche come calligrafa, scrivendo la corrispondenza per le celebrità di Dolce e Gabbana. La grande passione per la scrittura sarebbe nata durante la frequentazione della scuola cattolica, durata sei anni. Non stupisce dunque scoprire che la duchessa di Sussex scriva a mano biglietti di ringraziamento e gli inviti.

Radar Online ha diffuso le foto del messaggio che Meghan Markle ha inviato alla scrittrice

Allison Yarrow subito dopo l’intervista che ha rilasciato per la serie di podcast Archetypes. Quello che subito ha colpito il pubblico è che la moglie di Harry ha utilizzato la carta da lettera con il suo monogramma creato dalla Royal Family inglese. Come mai?

Perchè Meghan Markle ha il monogramma con la “corona dell’erede”?

Harry e Meghan hanno ufficialmente lasciato il loro ruolo di senior royal il 30 marzo 2020. Nel momento si erano fidanzata ufficialmente, avevano ottenuto un monogramma ufficiale di coppia, che consisteva nelle loro iniziali sovrapposte e sovrastate dalla “corona del figlio dell’erede” al trono. Dopo il matrimonio, Meghan ottenne il suo monogramma.

Stupisce vedere che Meghan, dopo oltre due anni dall’addio alla Gran Bretagna, usi ancora il monogramma della famiglia reale che contiene quella che in araldica si chiama “corona del figlio dell’erede” al trono. In effetti, Elisabetta II non ha mai voluto togliere il titolo di duchi di Sussex a lei e Meghan, ma è ancora appropriato utilizzare questo simbolo?

Qui sotto, ecco la foto condivisa da Allison Yarrow che ha scatenato la polemica:

Ecco Meghan Markle mentre presenta la serie di podcast Archetypes, che sta producendo per Spotify. Nel video in lingua inglese la duchessa di Sussex dice di essere contenta di poter essere finalmente sè stessa e di poter parlare: