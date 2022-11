Lando Buzzanca, incidente per il celebre attore: le sue condizioni di salute

Un incidente in queste ore ha portato al ricovero di Lando Buzzanca. Andiamo a vedere come sta l’attore oggi.

Nelle ultime ore Lando Buzzanca è stato protagonista di uno sfortunato incidente. Da tempo ricoverato in Rsa, l’attore è stato trasportato in ospedale dopo che è caduto dalla carrozzina: come sta.

Grande paura in queste ore per Lando Buzzanca che da tempo è ricoverato in una Rsa. Infatti l’attore è finito in ospedale in seguito ad una caduta che ha subito allarmato i familiari. A rivelare il tutto ci ha pensato il figlio Massimiliano, che nella giornata di ieri è intervenuto durante una puntata di Pomeriggio Cinque. Infatti l’uomo ha rivelato che non c’è stato niente di grave per il padre, ma solo un incidente di percorso.

Incalzato da Barbara D’Urso, Massimiliano ha quindi raccontato: “È scivolato dalla sedia a rotelle e ha battuto la fronte. È stato ricoverato in ospedale per precauzione perché ha un piccolo versamento, ma nulla di grave perché è stato un lieve colpo“. Al momento Lando sarebbe ricoverato al Gemelli di Roma per ulteriori aggiornamenti, ma le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazioni.

Lando Buzzanca ricoverato in ospedale: è caduto dalla carrozzina

Stando al racconto di Massimiliano Buzzanca, adesso il padre Lando è ricoverato all’Ospedale Gemelli di Roma, dove ha eseguito tre tac ed è tutta la mattina in stato di osservazione. Fortunatamente dopo i primi controlli non sono spuntati fuori traumi o altro di invasivo e le notizie che arrivano al figlio sono sempre più sporadiche. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque l’uomo ha quindi affermato che Lando sarebbe stato trasferito in Geriatria.

Fortunatamente nelle ultime ore era tranquillo e dormiva. Nulla di grave quindi per l’attore, con il figlio che ha continuato raccontando: “Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po’ più di peso, quindi sta meglio, purtroppo questo incidente non ci voleva“. Massimiliano ha concluso rivelando che da più di un mese e mezzo Lando sta facendo di tutto per non prolungare ulteriormente la sua degenza in Rsa, dove risiede dal 2021 a seguito di una malattia neurodegenerativa.