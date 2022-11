Kate-Meghan, tutto finito: l’ultimo gesto è davvero eclatante

Adesso tra Kate Middleton e Meghan Markle sembrerebbe finita davvero. Infatti l’ultimo gesto non lascia più spazio ad una pace tra le due.

Tornano sulle prime pagine dei tabloid di cronaca rosa inglesi Kate Middleton e Meghan Markle. La moglie del principe William non sarebbe infatti disposta a perdonare ed ha rifiutato l’ultima proposta della consorte di Harry: cos’è successo.

Nemmeno la recente morte della Regina Elisabetta è riuscita a riavvicinare Kate Middleton e Meghan Markle. I rapporti tra le due cognate sono gelidi da tempo, più precisamente dal 2020. Infatti proprio durante quest anno il Principe Harry insieme alla moglie ex attrice ha deciso di abbandonare la Corona reale. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dai tabloid nell’ultimo periodo la moglie del Principe William avrebbe rifiutato l’ultimo invito dell’ex star della serie tv Suits.

A riportare ulteriori dettagli ci ha pensato l’esperto in Royal Family Neil Sean. Secondo Sean infatti Meghan Markle avrebbe approfittato della recente visita a Londra, in occasione dei funerali di Elisabetta II, per chiedere a Kate Middleton di partecipare al suo podcast. In molti ricorderanno il contratto milionario firmato da Meghan con il colosso Spotify per la realizzazione di un podcast dal titolo Archetypes in cui intervista donne di spessore, parlando di diverse problematiche femminili nella società moderna. Nonostante l’invito però sarebbe arrivato un secco rifiuto.

Kate Middleton-Meghan Markle, non c’è pace: l’ultimo rifiuto

Quindi in queste ore Meghan avrebbe invitato Kate a confrontarsi sulle difficoltà di farsi strada in una famiglia importante come quella dei Windsor pur non avendo neppure una goccia di sangue blu come la Middleton. La puntata quindi si sarebbe concentrata sugli obblighi reali, delle aspettative dei sudditi, dell’attenzione mediatica mondiale e del ruolo di madre del futuro re del Regno Unito. Ma sembra proprio che Kate abbia scelto di ignorare l’invito. Infatti secondo i tabloid, Kate non avrebbe dato nemmeno risposta all’invito avanzato dall’ex duchessa del Sussex.

La moglie del Principe William non vuole complicare una situazione già piuttosto difficile.Harry e Meghan continuano ad avere grossi problemi con la famiglia reale inglese e a corte tutti sono preoccupati per l’uscita dell’autobiografia del Principe. L’uscita per la scottante autobiografia infatti è prevista al 2023 a causa della scomparsa dell’amata nonna Elisabetta. Nel libro dovrebbero essere raccontati alcuni piccanti e scomodi retroscena e dettagli sulla ditta, come viene chiamata così la famiglia reale inglese. Inoltre dopo l’ultimo confronto, tra William ed Harry non ci sarebbe stato un chiarimento.