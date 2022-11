Iliad, attenzione: l’offerta è stata ritirata, cosa si può fare

L’offerta di Iliad è stata ritirata poco dopo l’inizio di novembre. Ecco cosa possono fare gli utenti interessati ad accedere ad un’offerta molto simile allo stesso prezzo in vista delle prossime vacanze natalizie e qual è il costo.

Soprattutto durante le vacanze diventa importante avere già attivato l’abbonamento o le funzionalità giuste per poter avere il traffico per continuare a comunicare con tutti i propri amici e parenti anche quando si è lontani da casa. Con il Natale che ormai è alle porte, è importante sapere di aver fatto la scelta giusta in base ai propri spostamenti.

La compagnia telefonica Iliad è risultata sempre molto comoda per chi si sposta anche di frequente all’interno della UE e della Gran Bretagna. Le sue offerte e gli abbonamenti, infatti, sono spesso valide anche in diversi paesi occidentali senza la necessità di pagare alcun costo aggiuntivo o di roaming da dover pagare separatamente.

Iliad, qual è l’offerta ritirata dalla compagnia telefonica

Verso la fine di ottobre, con l’avvicinarsi della Festa di Ognissanti e della ricorrenza di Halloween, Iliad ha proposto un’offerta molto accattivante. “Iliad 160” proponeva per 9,99 euro al mese 160 GB di minuti ed SMS illimitati. Sin da subito è stato chiaro che quest’offerta era valida sino al 10 novembre e permetteva di usare la rete 5G Iliad.

L’offerta era davvero allettante, e molte persone che avevano sottoscritto ad esempio il piano “Iliad 150” si sono recati negli store Iliad per poter passare alla nuova promozione. Purtroppo, però, quest’offerta è stata ritirata. A partire dall’11 novembre la compagnia telefonica, però, ha fatto subito presente la possibilità di sottoscrivere una nuova opzione.

Cosa possono fare gli utenti: ecco la nuova promozione

Adesso che l’offerta “Iliad 160” è stata ritirata, gli utenti interessati possono accedere ad una promozione molto simile. Bisogna tenere presente che la compagnia telefonica ha fatto una bandiera della propria affidabilità, promettendo di non cambiare mai le offerte già sottoscritte. Chi è riuscito ad avere “Iliad 160” dovrebbe dunque poterlo mantenere.

La compagnia telefonica Iliad ha reso disponibile l’offerta “Iliad 120“. Chi la dovesse sottoscrivere potrà avere minuti ed SMS illimitati in Italia e verso alcune destinazioni internazionali che si possono verificare sul sito web della compagnia. Nel costo dei 9,99 euro mensili di questa offerta sono compresi anche 120 GB di traffico mensile.

Ecco l’offerta “Iliad 120”, presentata dalla compagnia telefonica: