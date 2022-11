“Fai più bella figura a stare zitta”, Guendalina Tavassi incendia il web per difendere suo fratello

Guendalina e Edoardo Tavassi hanno dimostrato un grande affiatamento e la secondogenita è pronta a tutto pur di difenderlo

La coppia di fratelli è sbarcata insieme in Honduras ed ha regalato gran spettacolo, ma soprattutto il forte senso di attaccamento l’un l’altro. Anche adesso che il primogenito è nella casa del GF Vip, la sorella non smette di lasciarlo.

Le sorelle possono essere un gran problema per le donne che circondano i fratelli, questo è noto, quando poi c’è da affrontare una personalità come quella di Guendalina Tavassi il gioco diventa ancora più arduo e l’ha dimostrato già tra le sponde dell’Honduras. Adesso che Guenda è fuori e Edoardo dentro, la questione si amplifica perché la secondogenita è pronta a tutto pur di difendere suo fratello e aizzare la folla contro chiunque ce l’abbia con lui.

Questa volta -come tante altre in questa edizione- nell’occhio del ciclone ci è finita Antonella Fiordelisi che qualche tempo fa ha commentato: “Sì e poi c’è Edoardo Tavassi è simpaticissimo, quello che vuoi… però comunque vieni qua e dici ‘sto cercando moglie’, è un po’ esagerato. Spero scherzasse comunque. Poi dice ‘mi piace quella, ma sta con quell’altro, po ci sta l’altra con l’altro’. Allora vuol dire che stai a pensare a quello”.

Guendalina Tavassi velenosa con Antonella Fiordelisi: la reazione sul web

ALFONSO REGALACI LO SCONTRO IN DIRETTA TRA GUENDALINA E ANTONELLA PICCHI DI SHARE ASSICURATI #gfvip pic.twitter.com/yIWK8wywiW — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 11, 2022

Guendalina ha condiviso la clip in cui Antonella Fiordelisi parla di suo fratello su Instagram ed ha aggiunto una didascalia eloquente e velenosa: “Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento? Fai più bella figura a stare zitta ma non ci riesci!”.

Alfonso Signorini accoglierà davvero la proposta di mettere a confronto le due ragazze molto forti caratterialmente per regalare ulteriore show? Sicuramente alimenterà un po’ di pepe nella casa del Grande Fratello VIP.