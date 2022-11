Grande Fratello Vip 7, televoto annullato e grande fuga: spiegazione incredibile. La prossima diretta del reality sarà decisamente complicata

Siamo ancora ben lontani dal giro di boa per la settima edizione del Grande Fratello Vip che proclamerà il suo vincitore solo a metà marzo 2023. Eppure fino ad oggi abbiamo già visto di tutto, ma un colpo di scena così non era ancora mai successo.

Improvvisamente oggi infatti il televoto previsto per la diretta di lunedì prossimo, 14 novembre, è stato annullato. Non è la prima volta che succede, non sarà nemmeno l’ultima ma in questo caso il motivo è davvero particolare e incredibile: perché la Casa è stata colpita dalla pandemia ed è la prima volta che succede.

Nelle tre precedenti edizioni vissute da quando il mondo ha conosciuto il Covid-19, cioé dal febbraio 2020, infatti non era mai stato registrato un caso di positività tra i concorrenti. Quest’anno invece all’interno della Casa hanno deciso di esagerare e così i tamponi positivi sono risultati quattro, davvero troppi per non prendere provvedimenti urgenti.

Grande Fratello Vip 7, televoto annullato e grande fuga: quattro casi di positività, mai successo

Il primo campanello d’allarme per la produzione, ma anche per il pubblico, era suonato questa mattina poco prima di pranzo. La produzione aveva comunicato ufficialmente che Patrizia Rossetti aveva dovuto abbandonare temporaneamente il reality. Non aveva però spiegato i motivi della sua assenza anche se la tosse e lo stato di debolezza accusati nelle ultime ore facevano temere il peggio.

Qualche ora dopo però è esplosa la bomba. Dopo i controlli medici di rito anche altri tre concorrenti sono risultati positivi e lo dice un comunicato ufficiale. “Si è reso necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività. Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

Ovviamente sono stati controllati anche gli altri presenti al momento nel reality, senza ulteriori positività riscontrate. Ma questa novità ha anche stravolto i programmi: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.