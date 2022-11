GF Vip, lacrime amare nella notte: due di picche inaspettato – VIDEO

Una notte dura al GF Vip per chi ha messo in mostra i suoi sentimenti e ne è rimasto con un due di picche in mano

Due gieffini molto vicini, quasi un colpo di fulmine, ma solo da un lato, perché dall’altro c’è la voglia di viversi quest’esperienza e basta. Lacrime amare nella notte a Cinecittà dove una gieffina non ha fatto altro che raccogliere un due di picche.

Nelle scorse puntate del GF Vip, Nikita Pelizon ha deciso di lasciare quello che era l’uomo con cui si stava frequentando prima di entrare nella casa più spiata d’Italia perché non ha gradito il suo gesto di rendere pubblica la sua identità, visto e considerato che avevano deciso di lasciare la loro storia nell’anonimato. Dall’ingresso di Luca Onestini, però, qualsiasi problema sembra essere svanito per la gieffina che ha deciso di fare all-in e dichiararsi.

Questa notte, infatti, i due si sono trovati a parlare e Nikita ha aperto il suo cuore a Luca: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”.

Luca Onestini dà un due di picche a Nikita Pelizon

Luca Onestini con molta eleganza e sincerità ha detto la verità a Nikita, senza illuderla o darle false speranze: “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”.

L’ex di Soleil Sorge ha poi continuato: “Poi nella vita non si sa mai. Ci conosciamo da cinque giorni. Con te sto bene. Guardo come ti comporti con gli altri e penso che siamo affini su tante cose, però ecco sono chiaro. A me non piacciono le persone non chiare. Non so cosa succederà. Mi conosci da cinque giorni, magari tra due ti starò sulle palle. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, ma non voglio essere frainteso”.