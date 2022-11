“Io e Mara Venier ci siamo baciati”: noto presentatore Mediaset lancia la bomba – VIDEO

Il noto presentatore Mediaset, all’improvviso, ha rivelato che lui e Mara Venier si sono baciati. Ecco l’inedito retroscena e l’esilarante reazione della conduttrice di Domenica In che era presente durante il racconto.

È stato Piersilvio Berlusconi a spiegare di non voler “caricare” troppo i canali Mediaset con i reality show. Il GF Vip, che è il più seguito, dura diversi mesi: a seguire, parte subito L’Isola dei Famosi. Berlusconi ha spiegato che quest’estate tornerà una nuova edizione di Temptation Island con il 99% delle possibilità, dopo la sospensione dell’anno scorso.

Piersilvio Berlusconi ha spiegato che il programma condotto da Filippo Bisciglia ha sempre ottenuto un buon riscontro sia dal pubblico che nei ricavi pubblicitari. Questo molto probabilmente significherà che un altro reality show, La Talpa, sarà probabilmente posticipato ancora di un anno per non proporre troppi format simili.

La domanda di Cruciani rivela un aneddoto di 25 anni fa

Filippo Bisciglia era presente insieme a numerosi altri vip alla puntata del Maurizio Costanzo Show dell’11 novembre. In un clima goliardico, Giuseppe Cruciani si è alzato in piedi per dividere i buoni da i cattivi sulla lavagna. Ha iniziato citando Fausto Leali e stuzzicando i presenti riguardo chiedendogli se avessero tradito nel corso della loro vita.

Mentre Cruciani scherzava riguardo il fatto che, statisticamente, non era possibile che nessuno fra gli invitati avesse mai tradito, si è sentita una dichiarazione shock da parte di uno dei presenti. Filippo Bisciglia, dopo aver ammesso che con il pensiero ha tradito “ogni giorno“, ha rivelato che fra lui e Mara Venier c’è stato un bacio.

“Ci siamo baciati”: il retroscena del presentatore con Mara Venier

La reazione di Mara Venier alle parole di Filippo Bisciglia è stata esilarante. Inizialmente la conduttrice di Domenica In ha sbarrato gli occhi negando di aver avuto qualsiasi effusione con il conduttore di Temptation Island. Ha poi anche aggiunto che, forse, lei era ubriaca, perchè quel bacio non le ha lasciato “nessun segno” e non se lo ricorda proprio.

Il presentatore Mediaset ha quindi rivelato alcuni dettagli in più riguardo l’incontro con Mara Venier e come si sono baciati. Circa 25 anni fa, a Campo de’ Fiori a Roma, Filippo Bisciglia ha incontrato la presentatrice di Domenica In. Lui era molto giovane: la Venier lo ha appellato “bello de’ zia” e poi gli ha dato un bacio proprio sulle labbra.

Ecco il video del racconto di Filippo Bisciglia al Maurizio Costanzo Show: