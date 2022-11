Dazn, che regalo per i clienti: adesso è gratis

Dazn è pronta a fare un grande regalo a tutti i suoi clienti. Infatti sottoscrivendo l’abbonamento adesso il servizio sarà gratis: i dettagli.

In queste ore Dazn è pronta a stupire l’utenza facendo un grande regalo a nuovi e vecchi clienti. Infatti con la sottoscrizione dell’abbonamento la piattaforma streaming regalerà un servizio: di cosa si tratta.

Tutti oramai sappiamo che il catalogo multimediale di DAZN offre già di per sé tutta una serie di contenuti di rilievo per tutti gli appassionati al mondo dello sport. In queste ore l’azienda ha però pensato bene di fare un ulteriore regalo ai suoi utenti e non solo. Infatti per un breve periodo il colosso dello streaming sportivo regalerà ti la Gazzetta in versione digitale.

Questa iniziativa fa parte della nuova promozione con l’azienda pronta a fare un regalo a tutti i nuovi ed i vecchi clienti. In particolare, sarà possibile riscattare gratuitamente senza costi aggiuntivi la Gazzetta. Andando nel dettaglio, dalle 3 del mattino sarà possibile accedere alla Gazzetta Digital Edition in tutte le edizioni locali e con tutti gli approfondimenti settimanali. Sarà anche possibile visionare il magazine Sportweek.

DAZN, la Gazzetta Digital Edition in regalo: la nuova promozione

Stando alla promozione per tutti i nuovi utenti che hanno intenzione di sottoscrivere un abbonamento, basterà recarsi presso il sito web DAZN.com/gazzetta. In sole 24 ore riceveranno una mail con tutte le indicazioni necessarie per utilizzare il voucher per visionare la Gazzetta. Mentre invece per tutti coloro che sono già clienti basterà andare sul sito web cloud.in.dazn.com/gazzetta ed inserire l’email del proprio account per ricevere il codice promozionale.

Una volta effettuato tutto ciò in 24 ore i clienti riceveranno una email con il codice da utilizzare sul sito abbonamenti.gazzetta.it/dazn. A questa iniziativa però non potranno aderire alcune categorie di utenti. In particolare, non potranno aderire gli utenti che hanno o devono sottoscrivere l’abbonamento a DAZN tramite partner ufficiali come TIM o con metodi di pagamento di terze parti. Non potranno inoltre aderire alla promo gli utenti che al momento hanno ancora attiva una promo sul proprio abbonamento. Questa quindi è l’ultima strategia della piattaforma per aumentare la propria utenza.