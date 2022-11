Ultima ora, comunicato del GF Vip: concorrente costretta ad abbandonare la casa

È dell’ultima ora un comunicato ufficiale del GF Vip che vede una concorrente costretta ad abbandonare la casa

Soltanto poche ore fa, la produzione ha diramato un comunicato ufficiale dell’abbandono dalla casa per una delle concorrenti del reality show. Dai vertici hanno anche comunicato le motivazioni dell’uscita di scena.

Sembrava essere un sabato mattina tranquillo tra le mura di Cinecittà, fino al comunicato ufficiale da parte del GF Vip sull’uscita di scena di una delle concorrenti. Soltanto poche ore fa, infatti, sui social è stata annunciata la decisione su Patrizia Rossetti: “Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”.

La gieffina ha dovuto lasciare la casa per motivi di salute non ben specificati, che evidentemente richiedono un intervento medico dall’esterno. Il comunicato ha inevitabilmente causato un po’ di allarmismo sul web dove cercano di capire cosa possa essere accaduto alla Rossetti. Ciò che fa ben sperare è la possibilità di rientrare da parte della gieffina che, probabilmente, dovrà fare una nuova quarantena -come accaduto quando uscirono dalla casa per poter andare a votare- e con ogni probabilità salterà la puntata di lunedì.

Patrizia Rossetti costretta ad abbandonare il GF Vip: quando rientrerà?

Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 12, 2022

Alcuni occhi attenti che hanno seguito la diretta hanno ammesso di aver sentito Daniele e Wilma parlare di una febbre per Patrizia Rossetti, c’è chi invece sottolinea il fatto che sia eccessivamente fumatrice e sempre affetta da tosse. Probabilmente lo stato influenzale della Rossetti ha reso necessario un intervento da parte della produzione ed è stata preventivamente portata all’esterno della casa. Quando rientrerà? Nonostante ci sia la richiesta da parte dei telespettatori di avere maggiori dettagli, al momento la produzione non si è esposta, ma con ogni probabilità salterà la diretta di lunedì.

Visto e considerato che è stata portata fuori dalla casa del Grande Fratello VIP, tutto fa pensare che il suo rientro -qualora le sue condizioni migliorassero- potrebbe essere previsto per la prossima settimana, con un collegamento da casa già da giovedì.