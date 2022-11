Claudio Bisio, brutte notizie per il futuro di Zelig: l’annuncio in diretta

Claudio Bisio ha fatto un annuncio molto importante riguardo il futuro di Zelig. Ecco cosa ha detto in diretta il conduttore e quali potrebbero essere i futuri scenari per il programma comico che continua ad essere il più amato della Tv.

Ci sono alcuni siparietti di Zelig che sono entrati nella storia della televisione, come le entrate di Checco Zalone o le parodie di Uomini e Donne. Le attese erano dunque molto alte per la prima puntata della nuova stagione del programma satirico. Nonostante ormai i fasti del passato siano lontani, il format ha continuato a divertire ed intrattenere.

La vera forza di Zelig rimane l’intesa perfetta fra i due conduttori, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nel corso della puntata del 9 novembre ci sono state numerose prese in giro rivolte alla presentatrice spagnola. Ad un certo punto lei ha lamentato che “le sudavano i baffi“, in un altro momento si è tornati a scherzare sulla sua forma fisica.

La dedica commovente alla fine della puntata

Vanessa Incontrada era stata oggetto di commenti poco carini quando, la scorsa estate, erano uscite su un tabloid alcune sue foto in costume da bagno. Lei ha mostrato di non dare peso a questo gossip, e quando ha detto scherzando che le scappava la pipì dal troppo ridere, Bisio ha risposto: “Non puoi farla, hai la guaina“.

Il pubblico ha sottolineato la scarsa presenza femminile. Oltre a Vanessa Incontrada, c’era solo Federica Ferrero come altra donna nel cast. Fra l’altro, lo sketch della “chat delle mamme” è stato considerato come uno dei più riusciti. La prima puntata del 2022 è stata dedicata a Bruno Arena dei Fichi d’India e Anna Rita Luceri delle Ciciri e Tria.

Claudio Bisio, l’annuncio in diretta a Zelig che nessuno si aspettava

Il momento più importante della puntata del 9 novembre di Zelig è stato l’annuncio di Claudio Bisio. Ad un certo punto, rivolgendosi al pubblico, ha spiegato di avere una notizia buona ed una cattiva: “La buona è che saranno tre puntate, la cattiva è che saranno tre puntate“. Quest’anno Zelig durerà quindi molto meno delle precedenti stagioni.

Alcune indiscrezioni riportano che, in caso gli ascolti del programma fossero molto buoni, si potrebbe pensare anche di mettere in cantiere una quarta puntata. Non si conoscono le motivazioni per cui quest’anno ci sarà un’edizione ridotta di Zelig, ma potrebbe aver pesato la voglia di Claudio Bisio di fare anche altre esperienze artistiche in teatro e Tv.

Ecco la foto con tutto il cast di Zelig prima dell’inizio della nuova stagione Tv:

