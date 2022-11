Checco Zalone non replica e registra un flop: tegola per l’attore

Checco Zalone è amatissimo nelle sue commedie teatrali o cinematografiche che siano, questa volta è costretto ad incassare il colpo basso

L’attore pugliese è di una strabiliante comicità ed è grazie alla sua cultura che può permettersi di vantare un gruppo di fan d’élite che guardano ogni suo film e lo seguono in teatro. Capita a tutti, però, di scivolare…

Checco Zalone conta innumerevoli film nella sua carriera, principalmente da protagonista. Luca Medici ha inventato questo personaggio che rappresenta l’italiano medio e con cui porta in giro la comicità stereotipata. È grazie a Checco che, negli anni, ha raccolto un folto gruppo di seguaci affezionati alla sua colta ironia e che non perderebbero neppure un film o un’opera, né un’ospitata con lui.

Tuttavia, non si può dire lo stesso per la serata di ieri, venerdì 11 novembre, in cui l’attore pugliese è stato riproposto da Mediaset su Canale 5 con il film Quo Vado? che ha avuto varie candidature a premi illustri italiani, vincendo nel 2016 il Premio Alida Valli – Migliore attrice non protagonista a Sonia Bergamasco al Bari International Film Festival, e lo stesso al Ciak d’oro. Inoltre, ha ricevuto anche un premio al Nastro d’Argento 2016 come miglior produttore a Pietro Valsecchi.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 11 novembre

I riconoscimenti di Quo Vado? non sono riuscite ad abbattere la supremazia di Rai Uno con la finale di Tale e Quale Show vinta da Antonino Spadaccino che ha raccolto 4.454.000 spettatori pari al 28.1% di share contro i 2.094.000 spettatori con uno share dell’11.8% del film con Checco Zalone su Canale 5. Per quanto riguarda le altre reti Rai, su Rai Due il match di basket valevole per la qualificazione ai Mondiali tra l’Italia di coach Pozzecco e la Spagna di coach Scariolo è stata vista da 594.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Rai Tre, invece, Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella è seguito da 400.000 spettatori con il 2.2% di share.

Per quanto riguarda Mediaset, su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato 1.068.000 spettatori pari al 7.3% di share e su Italia 1 Shooter ha raccolto 1.065.000 spettatori con il 6.2% di share.