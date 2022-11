Charlene di Monaco furiosa, ma la reazione di Alberto è perentoria: cos’è successo

Torna in prima pagina Charlene di Monaco che adesso è su tutte le furie. Alberto però le ha imposto di calmarsi: cos’è successo a corte.

Nuova situazione di caos all’interno del Principato di Monaco, con Charlene che stavolta non ce l’ha fatta più. In queste ore è scoppiata la furia della principessa, con Alberto che però le ha detto di darsi una calmata: tutti i retroscena.

Nuovi attimi di tensione all’interno del Principato di Monaco. Infatti Charlene avrebbe definito la Principessa Carolina “una persona velenosa” e si sarebbe impuntata per farla escludere dalla Festa nazionale di Montecarlo, cosa ovviamente impossibile. Stavolta però Alberto si è risentito del comportamento della moglie e le avrebbe chiesto subito di darsi una calmata. Non c’è pace quindi nella rocca monegasca, con Charlene e Carolina che non sembrano ancora essersi chiarite.

Dopo aver visto la Principessa al fianco di Alberto a New York per i premi intitolati a Grace Kelly in occasione dei quali ha indossato un rarissimo diamante rosa e dopo il caso legato alla foto di Alberto coi due figli avuti da altre donne, un nuovo scandalo sta per esplodere a Montecarlo. Infatti sembra proprio che Charlene e Carolina siano arrivate alla resa dei conti, che potrebbe avvenire il prossimo 19 novembre con la Festa nazionale del Principato durante la quale tradizionalmente la Famiglia Grimaldi si affaccia dal balcone del Palazzo per assistere alla parata e salutare la folla.

Charlene di Monaco contro Carolina: l’ultima accusa

Questo 2022 dovrebbe chiudersi in maniera differente per Charlene di Monaco. Infatti il prossimo 19 novembre dovrebbe essere il giorno della sua definitiva ripresa del potere a Palazzo, così come in famiglia. La nuotatrice quindi dovrebbe dimostrare chi comanda davvero a Montecarlo. Per questo motivo, stando al magazine Voici, Charlene avrebbe chiesto al marito di escludere Carolina dall’evento. O per lo meno di riservarle un ruolo marginale, perché la Principessa la ritiene una minaccia per lei, definendola “tossica”.

Stavolta però Alberto non si è piegato ai toni duri di Charlene. Infatti il principe monegasco le ha subito imposto di darsi una calmata e di fare in modo che durante la Festa tutto proceda senza intoppi e secondo la tradizione. Pare proprio che dopo questo confronto la principessa si sia tranquillizzata, accettando quindi le ragioni del marito. Questa però è l’ennesima dimostrazione che la voce secondo il quale Charlene abbia sofferto di crisi di rabbia momentanee sia tutt’altro che una menzogna.