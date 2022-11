Antonino Spinalbese e Luna Marì, il retroscena sul parto: lui era impegnato in altro

Luna Marì è nata in una notte magica per l’Italia intera e Antonino Spinalbese ha raccontato del momento del parto ai suoi coinquilini

Nel corso di una tranquilla serata del GF Vip, l’ex di Belen Rodriguez è tornato a parlare della loro figlia, Luna Marì, e della notte magica in cui è nata, svelando un retroscena proprio sul momento del parto.

Antonino non ha mai nascosto l’amore sconsiderato per sua figlia Luna Marì, nonostante il rapporto con sua madre sia naufragato in una burrascosa tempesta che li vede ormai separati. Ognuno ha ben pensato di rifarsi una vita, da una parte la showgirl argentina è tornata con lo showman partenopeo Stefano De Martino, dall’altra il gieffino ha intrapreso un’esperienza impegnativa e che lo vede lontano proprio dalla sua piccola primogenita.

Questa mancanza spesso e volentieri si fa sentire e per esorcizzarla, Antonino racconta di aneddoti sulla sua piccola ai suoi coinquilini. L’ultima volta, il gieffino ha raccontato del momento del parto di Belen Rodriguez, in una notte magica per l’Italia: Luna Marì è nata l’11 luglio 2021.

Antonino Spinalbese e la nascita di Luna Marì: c’era la finale degli Europei

Luna Marì è nata in una notte magica per l’Italia, quella tra l’11 e il 12 luglio 2021, in cui l’Italia ha vinto gli Europei contro l’Inghilterra. A raccontarlo è stato Antonino Spinalbese che ha ripercorso i momenti prima del parto: “Ricordo che era la notte della finale degli Europei. Quando vai a fare il tracciato è una prassi molto lunga, stai lì, poi riparli. Io ho portato il computer, quello era un mio modo per… prendo il computer e parlavo in silenzio. Lei forse mi chiedeva qualcosa, io ero tranquillo”.

Un aneddoto simpatico sulla nascita di Luna Marì che, in questi mesi, Antonino ha nominato più volte. Il legame tra di loro sembra essere molto bello e sincero, nonostante i dissapori con mamma Belen che però non mette i bastoni tra le ruote, come ovvio che sia. Più volte il gieffino non ha nascosto il desiderio di rivedere sua figlia come prima persona una volta uscito dalla casa.