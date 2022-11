Antonella Clerici, arriva lo stop: ansia tra i fan della conduttrice. E’ successo tutto all’improvviso nella puntata odierna

Durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice non si è sentita molto bene. La trasmissione è andata avanti ma con la Clerici a scartamento ridotto. Tutti erano preoccupati per quanto le fosse successo.

Non è un momento semplice per Antonella Clerici o di certo particolarmente intenso. Per capirlo più che le dichiarazioni sono bastati i gesti durante l’ultima puntata di “E’ sempre mezzogiorno”. Il programma di Rai 1 dell’ora di pranzo ha sempre un ottimo ascolto e vede la storica presentatrice come madrina. Proprio nell’ultima puntata della settimana, però, qualcosa è andato storto e proprio sul più bello la Clerici ha dovuto alzare bandiera bianca.

Si perchè durante la diretta del venerdì Antonella ha avuto bisogno di defilarsi un attimo, fare un bel respiro e mettersi seduto, tutto durante la diretta. Tra una ricetta gustosa e l’altra, una volta arrivati alla parte finale della trasmissione, ovvero quando Fulvio Marino preparava la rianata siciliana, la conduttrice si è sentita male.

Da grande donna di spettacolo ed esperta presentatrice, ha cercato di non darlo a vedere, esclamando solo: “Mi siedo un attimo”.

Antonella Clerici, malore durante la puntata di “E’ sempre mezzogiorno”: non è stato un momento semplice

Nonostante avesse cercato di prendere fiato e riposare, rimanendo a lungo in silenzio, al momento di preparare l’ultimo indizio (fase clou della puntata), la Clerici è stata “soccorsa” da Alfio, che ha preso il suo posto per preparare la scena.

“Stai qua che vado io a fare l’indizio“, le ha detto, lasciandola seduta. Lei ha prontamente risposto: “Bravo, vai tu a far l’indizio. Grazie Alfio che hai capito che ho un momento di difficoltà”.

Che tutto non filasse liscio come l’olio lo si era potuto intuire all’inizio del programma, quando Antonella aveva fatto capire di aver bisogno di un po’ di riposo.

Infatti annunciando l’arrivo del weekend la Clerici, dopo una leggera gaffe ha ribadito che in questo sabato e domenica ha bisogno di staccare la spina. Niente gite fuori porta ma un “riposo assoluto”.

Come sottolineato da lei stessa, a differenza di un elettrodomestico, non basta solo mettere la spina ma a volte c’è bisogno di riposare in santa pace. Il suo invito anche ai telespettatori è stato sulla stessa falsariga: “Riposatevi e vi aiuterà a ricominciare la settimana con un bel sorriso”.