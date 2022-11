Uomini e Donne, puntata col botto: Alessandro furioso con Ida, è pronto ad andarsene

La puntata odierna di Uomini e Donne presenterà una novità assoluta: un litigio furioso tra Alessandro ed Ida per colpa della stessa donna

Si chiuderà con il botto la settimana di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che come ogni giorno andrà in onda oggi alle ore 14:45. Una settimana bella intensa che si concluderà quest’oggi con un episodio davvero intricato.

Protagonisti della vicenda ormai chiacchieratissima a Uomini e Donne sempre Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due ex fidanzati continuano a stuzzicarsi, consapevoli di provare ancora qualcosa l’uno per l’altra.

Già ieri in puntata Riccardo era stato pungolato da Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma il cavaliere di Taranto ha deciso di chiudersi a riccio senza cadere in tentazioni. Nella puntata di oggi Ida tenterà il tutto per tutto per chiarire i suoi sentimenti.

La richiesta di Ida a Riccardo farà scattare Alessandro: gesto estremo del cavaliere

Ida Platano deciderà dunque di proporre un gioco particolare a Riccardo. Ovvero fornirgli un bigliettino dove scrivere se è ancora innamorato di lei oppure no, visto che a voce ed in pubblico il cavaliere non intende esprimersi.

Ma anche questa richiesta verrà respinta da Riccardo Guarnieri, ancora più chiuso nel suo guscio e forse troppo imbarazzato per esprimersi in puntata. Questo giochino però non verrà preso bene da Alessandro Vicinanza, recente frequentazione di Ida.

Alessandro sbotterà nei confronti della ex coppia, in particolare con la dama di Brescia rea di provare ancora forti sentimenti per Riccardo e di continuare a pungolarlo davanti a tutti. Una mancanza di rispetto secondo il cavaliere di Salerno, che addirittura lascerà lo studio stizzito e amareggiato.

Sarà Ida Platano a provare a convincere Alessandro a non andare via, raggiungendolo nel dietro le quinte e spiegandogli la situazione. Tra i due protagonisti del Trono Over si è creato un ottimo feeling, con tanto di baci appassionati recenti, ma la presenza di Riccardo Guarnieri sembrerà ancora ostile e pericolosa per Alessandro.

Per questo e per altri intrighi sentimentali non perdetevi la puntata di Uomini e Donne di oggi su Canale 5, sempre alle ore 14:45.