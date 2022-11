Uomini e Donne, clamorosa confessione di Gianni Sperti: “Lo faccio da 10 anni”. Lo storico opinionista lo confessa davanti a tutti

Di solito siamo abituati a sentirlo giudicare le storie, reali o presunte, degli altri a Uomini e Donne perché questo prevede il suo ruolo come opinionista. Poi però Gianni Sperti, esattamente come Tina Cipollari al suoi fianco, ha una vita privata che resta tale, almeno fino a quando lui non svela qualche particolare.

L’ultimo in qualche modo è clamoroso, perché Gianni ha sempre messo un muro sulle sue vicende sentimentali lasciando che a parlare fossero sempre gli altri, senza replicare. Però quello di oggi è un giorno speciale, perché l’11 novembre è il ‘Single Day‘ e così la pagina Instagram di Trash Italiano ha postato una foto facendo gli auguri a tutti quelli che per scelta o necessità sono soli.

E a stretto giro è arrivato anche il commento di Sperti che in qualche modo ha svelato un segreto. “Sono 10 anni che lo festeggio“, ha scritto commentando l’immagine insieme a tre emoticon sorridenti. Nulla di più ma tanto è bastato per fare capire che al di là di tutte le indiscrezioni, l’unico a sapere realmente se è stato o meno innamorato in questo tempo è lui.

Uomini e Donne, clamorosa confessione di Gianni Sperti: dopo Paola Barale il buio

Nessun partner al fianco di Gianni, quindi, che dopo la fine del matrimonio con Paola Barale è sempre stato molto attento a cancellare qualsiasi traccia. I due si erano conosciuti dopo essersi conosciuti per caso negli studi di La sai l’ultima? e sono rimasti sposati dal 1998 al 2002.

Delle due storie ha parlato qualche tempo fa proprio Paola negli studi di Verissimo: “Non sono riuscita a restare amica dei miei ex. Sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, di mostrare la loro vera natura. Sono fatti della stessa essenza”.

Nessuno in realtà ha capito di qualche verità stesse parlando e così ha alimentato le voci di una presenta omosessualità di Sperti. Lui si fa scivolare tutto addosso, ma almeno adesso sappiamo che non ha un affetto stabile.