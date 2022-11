Terremoto Rai, cambia la programmazione: tagliato un amato programma a Natale

Un vero e proprio terremoto ha colpito il palinsesto della Rai. A Natale cambia la programmazione: addio ad un amato programma.

La Rai in queste ore ha organizzato il palinsesto televisivo fino a Natale. Sono tantissime le novità, con un’amato programma che però non sarà presente il prossimo 25 dicembre: tutte le novità presentate dai vertici.

La Rai ha deciso di cambiare programmazione per il mese di dicembre. Infatti le novità interesseranno soprattutto l’appuntamento con Domenica In condotto da Mara Venier e quello con Il Paradiso delle Signore 7. La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata l’ufficialità con la soap opera che subirà uno stop di due settimane dovuto all’inizio dei Mondiali di calcio 2022. Successivamente però ci saranno ulteriori pause a causa delle feste di Natale. Per il talk show domenicale, invece, sono in arrivo dei cambiamenti legati alla durata delle puntate del mese di dicembre.

La soap opera si sta dimostrando oramai una certezza per i vertici Rai. Infatti anche la nuova stagione sta collezionando ascolti altissimi con una media di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno e uno share che oscilla tra il 20 e il 23%. Da dicembre però ci saranno delle modifiche importanti, visto che gli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 7 verranno sospesi nella fascia del primo pomeriggio, per lasciare spazio alla messa in onda dei Mondiali di calcio.

Terremoto Rai, cambia il palinsesto: il futuro di Domenica In ed Il Paradiso delle Signore

Quindi i nuovi episodi della soap opera torneranno dopo il Mondiale di Calcio in Qatar. Il Paradiso delle Signore però potrebbe subire ulteriori novità durante il mese di dicembre. Infatti mentre l’anno scorso si era deciso di interrompere la soap opera a causa delle feste di Natale, quest anno la Rai ha scelto di non interrompere la fiction, proprio a causa della pausa forzata che avverrà a ridosso del periodo natalizio.

Per quanto riguarda Domenica In, invece, il palinsesto dell’ultimo mese sarà abbastanza ballerino. Inoltre il programma andrà in onda in forma ridotta. Il 4, 11 e 18 dicembre l’appuntamento domenicale condotto da Mara Venier si presenterà al pubblico con una durata inferiore rispetto al normale. Infatti la trasmissione verrà tagliata proprio per lasciare spazio alle partite dei mondiali in Qatar il 4 ed il 18 dicembre, mentre invece l’11 lascerà spazio alla finalissima di Eurovision Junior Song Contest che sarà in onda dalle 15:50 in poi sulla rete ammiraglia.