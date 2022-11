Sinisa Mihajlovic, l’annuncio è davvero commovente: tifosi esterrefatti – FOTO

Sinisa Mihajlovic, l’annuncio è davvero commovente: tifosi esterrefatti! L’ex tecnico del Bologna è sempre vicino al mondo del calcio

Dopo aver salutato i rossoblu, non senza polemiche, a settembre, ora l’ex giocatore di Inter, Roma, Lazio e Sampdoria si sta godendo un po’ di meritato riposo. La panchina resta però in cima ai suoi pensieri.

Dopo appena cinque giornate di campionato, Sinisa Mihajlovic ha salutato la sua Bologna. Tre anni e mezzo passati in panchina e un legame con la città davvero genuino, non macchiato dalle difficoltà tecniche di questa stagione. Appena tre punti raccolti nell’avvio non hanno rispecchiato le ambizioni della società e del patron Saputo, che non ha fatto sconti all’ex tecnico del Milan, nonostante le condizioni di salute.

L’addio non è stato indolore e qualche frecciatina è arrivata anche da parte di Sinisa, particolarmente risentito per la decisione di Marco Di Vaio e tutto lo staff rossoblu. Tiago Motta ha preso il suo posto e sta risollevando le sorti della squadra ma per ora quello stretto rapporto di affetto che i tifosi avevano con Mihajlovic non si è ricreato.

Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna Rapaccioni è sempre al suo fianco: la dedica su Instagram – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

Come detto la leucemia lo ha condizionato negli ultimi tre anni, dovendo combattere una battaglia a tratti davvero molto dura. Quello che non è mai mancato è l’affetto dei suoi cari e in particolar modo della moglie Arianna Rapaccioni.

Proprio la compagna che lo affianca da 27 anni gli ha voluto dedicare un pensiero davvero profondo e commovente su Instagram. Parole romantiche che hanno lasciato senza fiato anche i numerosi fan dell’ex campione dell’Inter.

“L’amore è qualcosa di eterno. L’aspetto può cambiare, ma non l’essenza”, ha scritto Arianna, aggiungendo due cuori, aggiungendo una foto di loro due abbracciati di qualche anno fa (visibilmente più giovani).

Nel corso di questi quasi tre decenni la coppia ha avuto la bellezza di cinque figli: Virginia Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Proprio Virginia li ha resi recentemente anche nonni, con l’arrivo della piccola Violante. Una gioia immensa e una spinta in più per Sinisa che oltre a sentirsi coccolato dalla sua famiglia, sta cercando di rimettersi in sesto per tornare il più presto possibile in panchina. Il calcio è anche nel suo futuro.