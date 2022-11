“Quanti giorni mancano a Natale?”, da adesso Google ci permette di seguire Santa Claus: come fare

Seguire Babbo Natale fino al 25 dicembre sarà possibile grazie alla funzione di Google per grandi e piccoli

Dopo Halloween, arriva Natale, ormai si sa e i primi addobbi vengono appesi per le case d’Italia, per non parlare di tutti i negozi decorati a festa già da prima. Adesso Google ci dà anche la possibilità di seguire Santa Claus!

Mancano 44 giorni a Natale, nonché 42 giorni dalla partenza della slitta di Babbo Natale. Nonostante la neve non sia ancora arrivata, l’aria natalizia la si sente già per strada con addobbi festivi e qualche lucina già sparsa qui e lì. Se è vero che per tradizione tutto avrebbe inizio a partire dall’8 dicembre, è anche vero che c’è chi lo spirito del Natale lo sente così tanto da avvertirlo a partire dalla fine di Halloween. Niente paura: i Grinch ci sono sempre e sono tutti coloro che odiano i centri commerciali di questi tempi, lì sì che c’è un vero animo natalizio.

Anche quest’anno, però, i Grinch dovranno trovare pace con sé stessi perché il Natale è più vicino che mai e le case stanno per bandirsi di alberi, luci e tanti addobbi che piacciono a grandi e piccoli. Quest’anno, come già in precedenza, Google dà la possibilità di poter seguire tutto il percorso di Babbo Natale, dalla partenza fino alla fine della consegna dei regali.

Babbo Natale, dove sei? Come seguirlo tramite Google

Quante notti abbiamo passato seguendo la magia del Natale, col naso all’insù verso il cielo aspettando i doni da parte di quell’ormone barbuto vestito di rosso? Alla fine, sotto l’albero qualcosa c’era sempre e non ci siamo mai spiegati come Santa Claus abbia fatto a sfuggire al nostro occhio attento. Niente paura, perché da quest’anno potremo seguire Babbo Natale in ogni suo passo, cominciando dalla partenza da casa sua, per finire nuovamente in poltrona aspettando il prossimo anno.

Non ci basterà far altro che digitare su Google ‘Quanti giorni mancano a Natale?’ sulla destra uscirà un pacco regalo su cui sarà possibile cliccare e da lì comincia la magia. Giochi, storie e conto alla rovescia per poter seguire il percorso di Babbo Natale in tempo reale.