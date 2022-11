Bomba al GF Vip 7, scatta il bacio! E’ successo nella notte (VIDEO)

Altra situazione sorprendente al GF Vip 7. Scatta il bacio appassionato tra i due concorrenti, con tanto di video a riprendere il tutto

Ogni settimana ciò che accade nella Casa del Grande Fratello Vip fa parlare di sé, creando discussioni, chiacchiere, gossip e tanto altro. L’ultimo evento straordinario è accaduto nella notte, poche ore dopo la diretta di ieri su Canale 5.

La grossa novità riguarda una nuova liaison sentimentale, ufficializzata da un gesto assoluto e notato da tutti: un bacio appassionato tra due concorrenti del GF Vip 7, i quali si stavano stuzzicando ormai da giorni.

I protagonisti del gesto intimo sono Antonino Spinalbese e la new entry Oriana Marzoli. Terminata la puntata del GF Vip 7 condotta da Alfonso Signorini, i due si sono ritrovati in un momento molto particolare e ravvicinato, come testimoniato dalle telecamere.

Antonino ed Oriana, bacio davanti a tutti al GF Vip 7: spunta il video del gesto

Da quando è entrata, la scorsa settimana, Oriana Marzoli ha creato scompiglio e fatto scatenare più di un ormone all’interno del GF Vip 7.

La bella venezuelana è stata corteggiata da subito da due concorrenti: Daniele Dal Moro, con il quale sembrava esserci più feeling, e Antonino Spinalbese, ormai lontano dagli affetti di Giaele De Donà, la quale ha allontanato l’amico dopo la lettera gelosa del marito dagli States.

Ieri però Oriana ed Antonino sono entrati di fatto in intimità. Pare che i due si siano scambiati in maniera fugace un bacio appassionato, notato di sfuggita in camera da letto dagli altri vipponi. Alcuni di loro hanno chiesto un bis, a conferma di ciò che era successo poco prima.

Ragazzi alle sette del mattino questi si danno la buonanotte con tanto di bacio tra spinacino e Oriana ✈️✈️

Spinacino : “tanto non ci ha visto nessuno “✈️✈️#gfvip @alfosignorini @GFVIP_Official @SBruganelli @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/SaxvdMqFAm — AnnaPe (@TEMPESTA112) November 11, 2022

Un video ritrae proprio Oriana baciare Antonino mentre sono sul letto di quest’ultimo, sotto gli occhi degli alti inquilini e di fronte a tutti i telespettatori. L’episodio è successo nella primissima mattinata di oggi, dopo la puntata live del GF Vip 7. Un gesto che ovviamente ha scatenato il gossip fin dalle prime ore del mattino odierno.

Antonino Spinalbese è dunque entrato di fatto nelle grazie di Oriana Marzoli. Un’ennesima coppia potrebbe formarsi al GF Vip, dopo quella tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.