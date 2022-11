Fedez scoraggiato, i dati sono inequivocabili: è la fine?

Arrivano brutte notizie per Fedez e per i suoi colleghi: dati ormai chiari e poco positivi, sembra l’inizio della fine per la trasmissione

Dopo i problemi di salute, che al momento sta affrontando in maniera brillante e vigorosa, Fedez si è rituffato subito nelle sue avventure professionali, nei progetti in cui il rapper crede maggiormente.

Tra questi c’è la partecipazione ad X Factor, il talent show musicale che ormai è un must per quanto riguarda la televisione italiana. Il programma prodotto e messo in onda da Sky Uno sta vedendo in svolgimento l’edizione numero 16.

Il problema per Fedez e per i suoi compagni di avventura (Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi) riguarda però l’affluenza del pubblico. Pare proprio che l’edizione in corso di X Factor non stia entusiasmando la gente.

Gli ascolti TV di giovedì 10 novembre 2022: X Factor ancora snobbato, malissimo la D’Amico

X Factor già nelle scorse edizioni, quelle svoltesi vicino alla pandemia da Covid-19, aveva subito un calo tremendo. Si era parlato di show meno accattivante per la mancanza del pubblico nei Live, ma il trend non sta migliorando.

Ieri su Sky Uno, per la diretta della terza puntata di X Factor, Fedez e compagnia hanno raccolto soltanto una media di 552.000 spettatori (3.2% di share). Un piccolo flop che potrebbe portare ad una decisione irrevocabile, ovvero a non confermare l’anno prossimo il talent show, che sembra ormai divenuto ripetitivo e poco attraente per il pubblico italiano.

Nelle reti generaliste ieri sera, 10 novembre 2022, si segnala un clamoroso testa a testa per i due programmi di punta. L’ultima puntata di Vincenzo Malinconico su Rai Uno, brillante fiction con Massimiliano Gallo protagonista, ha prodotto un pareggio negli ascolti con la puntata del GF Vip 7 in diretta su Canale 5. Per entrambi share del 20,7%, davvero un dato particolare.

Ancora un clamoroso flop per Ilaria D’Amico. La nota conduttrice e giornalista non riesce proprio a farsi valere con il suo contenitore Che c’è di nuovo?, in onda il giovedì in prima serata su Rai Due. I numeri di ieri dicono tutto: solo 262.000 spettatori, pari all’1.7% di share complessivo.