Eleonora Daniele furiosa in diretta, ospite asfaltato: “Mi dissocio da quanto detto”

Una frase poco apprezzata da uno degli ospiti di Eleonora Daniele che immediatamente si dissocia da quanto detto: accaduto in diretta

Questa mattina è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane con protagonisti diversi ospiti. Tante le tematiche trattate durante la trasmissione, fino a quando una frase non è particolarmente piaciuta alla padrona di casa

Anche oggi su Rai Uno con Storie Italiane si è tornato a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma in una cornice più ampia delle separazioni e divorzi di coppie storiche del mondo dello spettacolo. Il 2022 è stato un anno molto particolare per i matrimonio, basti pensare a Francesca Neri e Claudio Amendola, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi e non sono gli unici ad aver chiuso la loro storia.

Ad intervenire sulla discussione è stata una delle ospiti più frequenti del programma di Eleonora Daniele che ha fatto saltare i nervi alla conduttrice stessa. In particolare, Elfrida Ismolli, attuale moglie di Edoardo Vianello, ha affermato: “II divorzio non dovrebbe neanche esistere”.

Eleonora Daniele perde le staffe e risponde a tono a Elfrida Ismolli

Eleonora Daniele con grande classe ed eleganza ha voluto rispondere alla sua ospite facendo valere il suo credo. Tendenzialmente, la padrona di casa non si scompone mai, ci sono poche cose che la fanno innervosire e l’irrazionalità è una di quelle. È per questo che all’attuale moglie di Edoardo Vianello ha risposto: “Invece meno male abbiamo avuto una legge in Italia dove il divorzio esiste ed è possibile separarsi. In questa trasmissione non puoi fare…Frida fammi parlare!”.

La conduttrice di Storie Italiane, che spesso è narratrice di vicende di femminicidio e molto sensibile alla tematica, ha continuato in maniera furiosa: “Siamo su Rai Uno e ci stanno ascoltando tantissime persone, ci sono donne che vengono uccise tutti i giorni perché i loro uomini non accettano la separazione, dire una frase del genere secondo me è un grave errore da parte tua. Io mi dissocio totalmente dalla frase che hai detto”. Nonostante Elfrida abbia provato a giustificarsi, Eleonora Daniele ha concluso in dialetto veneto: “Te ghe dito una cavolata”.