Edoardo Tavassi spicca il volo dopo il GF Vip: “Ci sarà lui alla conduzione”

I reality show si stanno dimostrando un vero e proprio trampolino di lancio per Edoardo Tavassi: cosa condurrà dopo il GF Vip.

Edoardo Tavassi è senza ombra di dubbio il protagonista dell’ultimo anno di reality. Infatti dopo aver fatto ridere tutti all’Isola dei Famosi, adesso sta ben figurando all’interno della casa: per lui un ruolo da conduttore dopo il programma di Signorini.

Oramai Edoardo Tavassi è diventato a tutti gli effetti un personaggio televisivo. A pochi mesi dal suo debutto all’Isola dei Famosi, in coppia con la più famosa sorella Guendalina, il videomaker romano è stato chiamato dagli autori del Grande Fratello Vip per la settima edizione del reality show. Questo ovviamente è stato un ulteriore rampa di lancio per Edo che si sta dimostrando un vero e proprio mattatore dei programmi mediaset.

Tavassi ha infatti portato una ventata di freschezza e allegria, tanto che per i bookmaker potrebbe essere lui il potenziale vincitore del GF Vip 7. Le probabilità di vederlo nel bunker di Cinecittà fino a marzo sono quindi elevate. Ma non è finita qui, visto che il settimanale Vero ha svelato che Edoardo potrebbe ben presto esordire come conduttore. Un ruolo inedito per lui che nella vita ha sempre montato video per chirurghi plastici.

Edoardo Tavassi, futuro assicurato in televisione: cosa farà dopo il GF Vip

Poco tempo fa si era parlato della possibilità di vedere Edoardo Tavassi alla terza edizione di LOL-Chi ride è fuori. Ma l’ex naufrago dell’Isola alla fine ha scelto di partecipare al Grande Fratello Vip. In futuro un suo coinvolgimento nel comic show di Prime Video non è tutto da escludere. Infatti nel 2021 ha partecipato a LOL Diana Del Bufalo, ex fidanzata di Edoardo.

Mentre invece quest anno nel programma ci sarà Cristiano Caccamo, attore e uno dei migliori amici di Tavassi. Insomma, ci sono buone speranze di vedere il concorrente del GF Vip pure in una veste tutta comica. Edoardo è riuscito a stupire tutti con la sua simpatia travolgente ed adesso sta cercando di animare questa edizione del Grande Fratello Vip, che prosegue tra liti e storie d’amore fiacche.