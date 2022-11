“Mi sta diffamando”, Antonella Fiordelisi nella bufera: ex tronista di Uomini e Donne la sbugiarda

Attorno al fenomeno Antonella Fiordelisi si stanno aizzando una serie di polveroni che è impossibile fermare: arriva un altro sfogo

L’ingresso nella casa del GF Vip della showgirl ha seminato il panico, al di fuori delle quattro mura di Cinecittà ancor più che dentro. All’esterno, infatti, gli uomini menzionati dalla protagonista non fanno altro che mettere le mani avanti sulle sue dichiarazioni.

Antonella Fiordelisi all’interno della casa dà spettacolo, ma ancor di più fuori. Non bastava Francesco Totti, perché all’appello si è aggiunto un altro Francesco, vecchia conoscenza del gossip non solo perché è stato tronista di Uomini e Donne, ma perché è l’ex di Cecilia Rodriguez. Francesco Monte, infatti, ha parlato della gieffina che, a sua volta, ha detto all’interno della casa di averlo sentito mentre lui era fidanzato.

Immediatamente il modello, risentito dalle parole della showgirl, ha voluto smentire quanto detto ed ha parlato ai microfoni di FanPage. Antonella Fiordelisi sta facendo più scintille all’interno o fuori dalle mura di Cinecittà? Difficile a dirsi visto quanto è scatenato il web dopo le sue parole su tutti gli uomini citati.

Francesco Monte smentisce il flirt e manda tutto al programma

Il bellissimo Francesco Monte ha partecipato al Grande Fratello VIP, nell’edizione vinta da Walter Nudo, e sa benissimo cosa vuol dire stare tanti giorni chiuso in casa con altri coinquilini, nonché mettere a nudo e raccontare tanti fatti accaduti in passato che, al di fuori della casa, hanno tutta un’altra risonanza. Dopo le parole sul presunto flirt pronunciate da Antonella Fiordelisi, l’ex tronista ha parlato con Giulia Turco a FanPage.it: “Ho letto un po’ di cose in giro e mi sono fatto due risate. Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici”.

I fatti risalirebbero ai tempi della relazione che il tronista ha avuto con Giulia Salemi, ma Francesco Monte ha tutte le prove del caso sulle conversazioni con la Fiordelisi: “Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione -girata già a chi di dovere tra mia manager e programma-, di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci CONOSCIAMO MINIMAMENTE. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile“.