Bomba a Mediaset, clamorosa indiscrezione: pausa per una celebre conduttrice?

Tra i programmi di punta del palinsesto Mediaset troviamo certamente Mattino Cinque, pronto ad indossare l’abito natalizio. Come ogni anno il format subirà come ormai da tradizione uno scossone per quanto riguarda i giorni relativi alle festività. A darne la conferma ci ha pensato il portale Blogo. Infatti il sito specializzato ha rivelato cosa accadrà prossime settimane. Infatti a prendersi una breve pausa potrebbe essere proprio Federica Panicucci. Secondo il portale Mediaset starebbe pensando al conduttore unico.

Ovviamente quindi a prendere le redini del programma ci penserebbe Francesco Vecchi, che normalmente affianca la Panicucci durante l’anno. La cosa certa è che e Mattino Cinque non andrà in vacanza, ma inaugurerà la versione delle feste il prossimo 19 dicembre, per allungarsi fino all’Epifania. Nei prossimi giorni Mediaset potrebbe confermare la scelta dell’unico conduttore. L’obiettivo sarebbe quello di dare un’immagine differente in un periodo natalizio.

Anche quest anno, durante il periodo natalizio Mediaset potrebbe scegliere di dare un volto nuovo a Mattino Cinque. Quindi la rete potrebbe concedere un periodo di vacanza a Federica Panicucci, lasciando il timone in mano a Francesco Vecchi. Infatti il programma non andrà in ferie durante il periodo natalizio. Stessa sorte toccherà a Zona Bianca. Il rotocalco di Rete Quattro andrà in onda anche nei giorni di festa, proprio come Mattino Cinque.

Anche in questo caso però ci saranno le novità. A riportarlo infatti ci ha pensato TvBlog.it. Fin dal giorno del suo sbarco in tv, il 7 aprile del 2021, il talk condotto da Giuseppe Brindisi non ha mai assaporato le vacanze. Anche durante il periodo natalizio il programma andrà in onda ma cambierà il giorno di messa in onda, passando momentaneamente al martedì per tre puntate. Tornerà poi in onda di domenica a partire dal prossimo 8 gennaio 2023.