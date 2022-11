Alessia “è una ragazza forte, l’ho scoperto adesso”. Così, ai microfoni di OneMediaVideo, Alberto Piperno, il padre di Alessia, intervistato fuori dalla libreria di famiglia a Roma.

Questa mattina ha riaperto il negozio, ma la sua giornata non è cominciata come sempre, perché oggi, dopo quarantatre giorni di angoscia, la sua Alessia è tornata a casa dall’Iran, dov’è rimasta in carcere dal 28 settembre.

La travel blogger, racconta il padre, “è tornata bambina” per una notte ed “ha dormito tra me e mia moglie”.

Alessia ha trascorso la notte a parlare con i suoi cari, come ha dichiarato il fratello: “Ci ha raccontato prima e dopo tutto quello che è successo, ma sarà lei, se vorrà, a parlarne. L’importante è che stia bene e che sia tornata a casa”.

Alberto ha spiegato che la figlia non è stata toccata fisicamente, ma che la sua esperienza non è stata facile da vivere a livello psicologico: “Non è stata toccata a livello fisico, ma è stata pesante dal punto di vista psicologico. Non sapeva quando e se sarebbe uscita, si preoccupava per noi”.

Le prime parole che si sono scambiati quando si sono visti sono state: “Bentornata, ti vogliamo bene, ci hai fatto preoccupare“. Alessia adesso sta bene, come spiega il fratello: “Anche lei è emozionata di tornare, quasi non ci credeva”.

La trentenne non ha perso la passione per i viaggi e anche se per un po’ resterà a casa, ha intenzione di riprendere il suo lavoro da travel blogger: “Qualche mesetto starà a casa, poi il destino è tutto da scrivere”, ha raccontato il fratello.