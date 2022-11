Uomini e Donne, rivolta del pubblico: la festa di compleanno non piace – FOTO

Il pubblico di Uomini e Donne è in rivolta per le foto della festa di compleanno che sono state diffuse. Ecco cosa è successo e perchè a molti non è affatto piaciuta.

Rosa Perrotta è innanzitutto un’attrice, ma è conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Pietro Tartaglione. Il 9 novembre la coppia ha celebrato una ricorrenza davvero speciale: il primo compleanno di Achille, il secondo figlio classe 2021 che è nato due anni dopo il primogenito Ethan.

Rosa Perrotta, parlando con i suoi fan attraverso i social, ha spiegato di aver voluto organizzare al meglio la festa del primo compleanno di Achille. Appena finito l’evento, con gli occhi che le brillavano, si è detta davvero soddisfatta del risultato ottenuto e che ha coinvolto tre aziende diverse nella preparazione ed organizzazione.

Uomini e Donne, la festa di compleanno è “trash”?

Per il primo compleanno di Achille, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno deciso di prenotare un’ampia sala con terrazzo in un locale di Milano che organizza anche eventi di lavoro. Questa scelta è fatta da sempre più genitori, che così si liberano della fatica di dover pulire e sistemare tutto dopo che i bambini tornano a casa.

Per il compleanno di Achille sono stati anche coinvolti un party planner romano, che per l’occasione è salito a Milano con tutta la sua squadra. Anche un’altra azienda, specializzata in dolci e torte a tema, come va parecchio di moda negli stati uniti, ha collaborato con il party planner per la perfetta riuscita del tema scelto per la festa.

Lo sfarzo è eccessivo per un bimbo di un anno?

Sembrerebbe essere proprio il tema scelto per il primo compleanno ad aver fatto storcere il naso a molti. Rosa Perrotta lo ha definito come molto raffinato, ed ha sottolineato che le è piaciuto subito moltissimo. Dal momento che il bambino si chiama Achille, si è dunque deciso che la stanza, le torte ed i biscotti fossero a tema “Antica Grecia“.

Gli ammiratori di Rosa Perrotta non sono riusciti ad indovinare il tema scelto per la festa. Leggendo i commenti, viene da concludere che non gli sia neanche piaciuto: “Fuori tema per un bambino di un anno“. C’è anche chi ha definito l’allestimento “angosciante“, “pesante“, “di poco gusto“. Ha senso una festa così sfarzosa per un bimbo di un anno?

Ecco alcune delle foto e video pubblicati da Rosa Perrotta. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha ricordato che, dopo la nascita, Achille fu portato per un giorno in incubatrice a causa di problemi respiratori.