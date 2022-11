Uomini e Donne, una storica coppia è scoppiata: “Sto passando per cornuta”. Ex corteggiatrice conferma la fine della lunga storia e spiega

Nella storia di Uomini e Donne sono più le coppie scoppiate di quelle che hanno resistito nel tempo. Proprio per questo il pubblico del dating show si è affezionato agli storico protagonisti che hanno resistito nel tempo. Ma a poche settimane dall’addio tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo è finito anche un altro amore.

Stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo che avevano fatto sognare tutti nell’edizione 2014/2015. La tronista siciliana, già tentatrice a Temptation Island, e il coteggiatore-calciatore si sono a lungo inseguiti ma alla cfine hanno deciso di uscire insime dagli studi di Uomini e Donne.

Sette anni dopo la crisi è diventata così profonda da portare alla loro separazione e lei, che nel frattempo è diventata un’influencer, per diverse settimane ha cercato di sopportare in silenzio. Ma ora, di fronte all’insistenza delle domande da parte dei suoi follower e delle voci che stavano diventando troppo insistenti, gha decviso di raccontare tutto.

Uomini e Donne, una storica coppia è scoppiata: arriva finalmente la spiegazione ufficiale

Sposati nel 2016, per i primi tempi Teresa e Salvatore sono andati benissimo insieme. Poi però sono cominciati i tradimenti e ora lei non ha più voglia di sopportare: “Ci tengo a precisare che sono sempre stata una signora perché non ho detto il motivo reale della rottura. Io di questa storia non ne sapevo nulla, di queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi”, ha raccontato.

Un peso sopportato a lungo e che ora non aveva più voglia di nascondere: “Sto passando per cornuta, non c’è niente di male. Ora a me non interessa nulla, di cosa fa, di cosa farà, di cosa mi ha fatto. Io ho la coscienza pulita, sono sempre stata una donna con la D maiuscola, quello che si deve vergognare è lui”.

Ora era arrivata al punto di non poter più sopportare e spiega che si sono lasciati perché lei ha trovato alcuni messaggi compromettenti. Così ha ripreso la sua vita in mano ed è felice di poter camminare a testa alta.