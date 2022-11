Un Posto al Sole, tornano insieme! Riscoppia l’amore tra i due storici personaggi

Anticipazioni gustose sulla prossima settimana in Un Posto al Sole: ne vedremo delle belle, soprattutto dal punto di vista sentimentale

In questa settimane le puntate di Un Posto al Sole stanno portando tante trame emozionanti e sorprendenti al pubblico più affezionato. Ma anche nella prossima, quella dal 14 al 18 novembre, non si scherzerà affatto.

La trama che sta facendo maggiormente parlare di sé è quella legata al rapimento di Marina Giordano, da parte dell’ex marito Fabrizio Rosato. L’uomo, accecato dal risentimento e dalla gelosia, ha da giorni imprigionato Marina in un casolare, ma è ormai braccato da Roberto Ferri, abile a scovare il luogo della prigionia.

Anche nella prossima settimana Marina resterà in pericolo, come svelato dalle anticipazioni di Un Posto al Sole. Ferri cercherà in tutti i modi di proteggerla, arrivando persino a scontrarsi con Raffaele Giordano, cugino della vittima.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 14 al 18 novembre: riavvicinamento clamoroso

Altra grande rivelazioni per le prossime puntate di Un Posto al Sole riguarda una storica coppia di personaggi, amatissimi dal pubblico ma recentemente piuttosto divisi l’uno dall’altra.

Silvia Graziani e Michele Saviani potrebbero subire un clamoroso ritorno di fiamma. Come è noto, la donna ha lasciato il marito dopo la sbandata per il giovane direttore di banca Giancarlo. Ma i rapporti tra i due sono rimasti buoni, con Silvia che nei prossimi episodi potrebbe tornare a provare qualcosa di intimo per Michele.

Grazie a un incontro organizzato da Mariella, certa del loro amore ancora florido, e ad una passeggiata per San Gregorio Armeno, Michele e Silvia potrebbero vivere una nuova liaison sentimentale.

Altra coppia nella burrasca è quella formata dalla governante Lia e da Diego Giordano. Il ragazzo comincerà a capire i reali intenti della giovane, venuta a Palazzo Palladini per uno scopo ben preciso legato ai gioielli reperiti nel sottoscala dello stabile. Una delusione potrebbe spingere Lia a lasciare il palazzo ed il lavoro a casa Ferri, ma Diego cercherà di convincerla da buon spasimante a restare.

Un Posto al Sole va in onda come sempre da lunedì a venerdì su Rai Tre alle ore 20:50, come show di punta dell’access prime time del terzo canale.