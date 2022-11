Stefano De Martino al settimo cielo: la notizia che tutti aspettavano

Bellissima novità per Stefano De Martino: il giovane ballerino e conduttore televisivo è stato letteralmente premiato per i suoi sforzi

Momento magico per Stefano De Martino. Il 2022 del noto conduttore televisivo è stato finora un coacervo di successi, soddisfazioni personali e grande serenità anche nella vita privata e sentimentale.

L’ex ballerino di Amici ormai ha spiccato il volo. Da bravissimo professionista nel mondo della danza, Stefano De Martino si è reinventato con grande spigliatezza come presentatore a tutto tondo, ormai adottato a pieno da ‘mamma Rai’.

De Martino nell’ultimo anno ha condotto diversi programmi come protagonista principale. Da Stasera tutto è possibile, attualmente in onda su Rai Due, allo show comico Bar Stella fino ai vari concerti dei TIM Summer Hits al fianco di Andrea Delogu.

Gradita conferma per Stefano De Martino: a febbraio torna Stasera tutto è possibile

Se il 2022 è stato dunque un grande anno, il 2023 rischia di essere ancora migliore per Stefano De Martino. Infatti secondo TVBlog, la Rai ha annunciato una riconferma di uno dei suoi programmi di punta.

Stiamo parlando di Stasera tutto è possibile, il varietà a tinte comiche che De Martino conduce il lunedì sera su Rai Due. Una trovata divertente e semplice, che ha appassionato un buon numero di telespettatori.

Stasera tutto è possibile 2022 chiuderà a breve i battenti, ma lo show di Stefano De Martino riprenderà prima del previsto. Infatti il palinsesto di Rai Due ha confermato il ritorno del programma già per il 13 febbraio prossimo, subito dopo la chiusura del Festival di Sanremo.

Una bella vittoria per De Martino, che infatti ha raccolto numeri e dati eccellenti nell’ultimo anno: Stasera tutto è possibile ha ormai sfondato il tetto dell’11% di share, per lo più in una serata televisiva molto ardua come quella del lunedì sera, contro il GF Vip su Canale 5 e la fiction di punta di Rai Uno.

Momento d’oro che continua dunque per Stefano De Martino, il quale può rallegrarsi anche nella vita privata. Infatti il suo idillio ritrovato con la showgirl Belen Rodriguez va a gonfie vele. E chissà che non arrivi presto un fratellino o una sorellina per Santiago.