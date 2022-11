Sanremo 2023, i nomi dei 32 cantanti in gara e l’incredibile rifiuto: “Per ora dico ‘no'”

Sarebbero stati rivelati i nomi dei 32 cantanti che avrebbero già inviato il loro brano per le selezioni dei Big di Sanremo 2023. Ecco invece quale leggenda della musica italiana ha chiuso definitivamente la porta alla sua partecipazione.

Con l’avvicinarsi alle fasi finali di Sanremo Giovani si è definitivamente entrati nel periodo più “caldo” dei preparativi della kermesse musicale. I Big avranno tempo fino al 28 novembre per presentare i loro brani inediti, ma sembrerebbe che Amadeus abbia già iniziato ad ascoltare le canzoni ricevute, scartando quelle considerate non idonee.

Ci si aspetta che Amadeus annunci l’elenco ufficiale dei Big che si contenderanno il titolo di vincitore della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo a metà dicembre, probabilmente durante il TG1 delle ore 20:00. In rete, però, ha iniziato a circolare la lista dei 32 nomi dei cantanti in gara per le prime selezioni della kermesse musicale.

Sanremo 2023, i nomi dei cantanti in gara: c’è la smentita

Secondo la lista dei 32 nomi dei cantanti in gara per partecipare a Sanremo diffusa da All Music Italia, ci sarebbero tre ex protagonisti di Amici: LDA ed il duetto di Sissi ed Alex. Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornerebbero Elodie, Tananai e Diodato. Ci sarebbero anche gli inediti duetti di Francesco Renga e Nek, oltre a J-Ax e Max Pezzali.

Anche Fedez avrebbe inoltrato ad Amadeus il brano per entrare in gara insieme a Rosa Chemical. Se dovesse superare le selezioni, lo si potrà vedere sul palco insieme alla moglie Chiara Ferragni. I Ricchi e Poveri, colpiti dalla recente morte di Franco Gatti, avrebbero comunque deciso di provare ad entrare in gara.

Due leggende della musica italiana non ci saranno: è ufficiale

Laura Pausini non parteciperà sicuramente a Sanremo 2023, e Biagio Antonacci ha raccontato nel corso di un’intervista a Il Giornale che sarà impossibile vederlo sul palco dell’Ariston. Il cantante ha ricordato che nel 2023 ricorreranno ben 30 anni dalla sua ultima esibizione come cantante in gara a Sanremo: per lui è una ricorrenza molto importante.

Antonacci ha spiegato di non sentirsi in grado di poter reggere emotivamente ad un ritorno in un anniversario che per lui conta davvero tanto: “Non credo che potrebbe succedere che io torni. Diciamo che per ora dico ‘no’ a Sanremo“. Nel 2020 il cantante aveva divertito il pubblico come ospite, ma è intenzionato a non tornare neanche in questa veste.

Qui sotto la lista completa dei nomi che, secondo All Music Italia, hanno inviato il loro brano per poter gareggiare a Sanremo 2023: