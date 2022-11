Queste app vi svuotano il conto: proteggete subito il vostro smartphone

Bisogna fare molta attenzione a non scaricare queste app che vi svuotano il conto. Sono sempre di più gli utenti in pericoli: quali evitare.

Esistono alcune applicazioni sugli store digitali in grado di svuotarvi il conto in banca. Infatti sono diverse migliaia gli utenti che le hanno installate e si sono trovate con una brutta sorpresa: la lista delle applicazioni da evitare.

Uno dei maggiori pericoli per tutti gli utenti Android è la presenza di diversi malware all’interno del Play Store. Infatti i piccoli software dannosi infatti pullulano nel web e cercano di colpire il maggior numero di utenti possibile ogni giorno. Ovviamente l’obiettivo è quello di appropriarsi di dati sensibili come i codici di accesso bancari o le password per gli account. Questi software sfruttano come vettori delle banalissime applicazioni spacciate come legittime.

Queste una volta installate assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli al proprio creatore. Il consiglio quindi da seguire è quello di scaricare applicazioni solo ed unicamente da fonti certificate come il Play Store di Google all’interno del quale controlli periodici abbattono fortemente il rischio. Scopriamo quindi quale saranno le applicazioni da evitare assolutamente.

Queste applicazioni vi svuotano il conto: la lista completa

Questo ultimo malware si nasconde all’interno di alcune applicazioni per poi attaccare i sistemi Android. Quando l’utente installerà queste app, il contenuto si rivelerà dannoso solamente in un secondo momento quando chiederà un aggiornamento da terze parti. l team di ThreatFabric ha rilevato la differenza tra prima e dopo l’aggiornamento nelle autorizzazioni concesse e nel codice stesso delle app. Inoltre l’inganno è talmente astuto che dopo aver introdotto il trojan le applicazioni funzioneranno normalmente. Andiamo quindi a vedere di seguito tutte le applicazioni da non scaricare:

art.photo.editor.best.hot;

bedtime.reminder.lite.sleep;

com.am.i.the.best.friends.hh;

com.appodeal.test;

com.beauty.mirror.lite;

com.bedtimehelper.android;

com.bkkmaster.android;

com.calculator.game;

com.card.life;

com.cartoon.camera.pro.android;

com.code.identifier.android;

com.code.recognizer.android;

com.color.spy.game;

com.cute.kittens.puzzlegame.android;

com.cute.love.test.android;

com.daily.wonderfull.moment;

com.dailycostmaster.android;

com.dangerous.writing.note;

com.data.securite.data;

com.days.daysmatter365.android;

com.days.remind.calendar;

com.detector.noise.tool;

com.dodge.emoji.game;

com.dog.bark.picture.puzzle;

com.drink.water.remind.you;

com.ezzz.fan.sleep.noise;

com.fake.call.girlfriend.prank2019;

com.fakecaller.android;

com.fake.caller.plus;

com.false.location;

com.fancy.lovetest.android;

com.fast.code.scanner.nmd;

com.filemanagerkilopro.android;

com.filemanagerupro.android;

com.filemanageryo.android;

com.filemanagerzeropro.android;

com.find.difference.detective.little;

com.find.you.lover.test;

com.frame.easy.phone;

com.frank.video.call.lite;

com.free.code.scanner.nmd;

com.free.lucky.prediction.test;

com.funny.lie.truth.detector;

com.funny.word.game.english;

com.game.color.hunter;

com.ice.survival.berg;

com.idays.dayscounter.android;

com.important.days.matter;

com.instanomo.android;

com.isleep.cycleclock.android;

com.led.color.light.rolling;

com.lite.fake.gps.location;

com.lovetest.plus.android;

com.love.yourself.women;

com.lucky.charm.text;

com.lucky.destiny.teller;

com.magnifying.glass.tool;

com.math.braingame.puzzle.riddle;

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame;

com.math.puzzles.riddle.braingame;

com.multiple.scanner.plus.nmd;

com.my.big.days.counter;

com.my.constellation.love.work;

com.my.pocker.mobile.mirror;

com.nanny.tool.data;

com.nice.mobile.mirror.hd;

com.nomophotoeditor.android;

com.non.stop.writing;

com.phone.lite.frame;

com.phone.mirror.pro;

com.pocker.pro.mobile.mirror;

com.prank.call.fake.ring;

com.phonecallmaker.android;

com.pro.test.noise;

com.puzzle.cute.dog.android;

com.scan.code.tool;

com.simple.days.counter;

com.sleep.comfortable.sounds;

com.sleep.in.rain;

com.sleepassistantool.android;

com.sleeptimer.android;

com.smart.scanner.master.nmd;

com.test.find.your.love;

com.test.fortune.tester;

com.test.lover.match;

com.tiny.scanner.tool.nmd;

com.wmmaster.android;

com.word.fun.level.english;

good.lucky.is.coming.hh;

mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test;

newest.android.fake.location.changer;

nmd.andriod.better.calculator.plus;

nmd.andriod.mobile.calculator.master;

nmd.android.best.fortune.explorer;

nmd.android.better.fortune.signs;

nmd.android.clam.white.noise;

nmd.android.fake.incoming.call;

nmd.android.good.luck.everyday;

nmd.android.location.faker.master;

nmd.android.multiple.fortune.test;

nmd.android.scanner.master.plus;

nmd.android.test.what.suitable;

photo.editor.pro.magic;

pic.art.photo.studio.picture;

relax.ezzz.sleep.cradle;

super.lucky.magican.newest;

test.you.romantic.quize;

well.sleep.guard.relax;

your.best.lucky.master.test.new;

com.ssdk.test;

bedtime.reminder.lite.sleep;

com.frank.video.call.lite.pro.prank;

com.personal.fortune.text;

com.daily.best.suit.you;

com.false.call.trick.

Questa è la lista completa di tutte le applicazioni che l’utente dovrà evitare di scaricare sul proprio smartphone per non metterlo in pericolo.